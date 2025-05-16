AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci olarak Johannes Hahn’ı ataması Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in “başarısı” şeklinde nitelendirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Devamında Holguin ve Hahn’ı Bekliyorlar – Lefkoşa Kıbrıs Sorununda Daha İyi Sonuçlar İçin İki Temsilciye Bel Bağlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanan Johannes Hahn’ın adaya gelmelerine bel bağladığını yazdı.

Gazete, Hoguin’in önümüzdeki haftanın sonuna doğru, Hahn’ın ise daha sonraki sürede adaya gelmelerinin beklendiğini belirtirken Temmuz ayında yapılacak çoklu konferansın ise düğüm noktası olduğu yorumunda bulundu.

Kombos tam bir koordinasyon bekliyor

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün yaptığı açıklamada, çoklu konferansa kadarki sürenin, yaşanabilecek gelişmelerin neler olabileceği açısında yeterince uzun olduğunu, bu yüzden tahminlerde bulunulamayacağını söylediğini aktardı.

Hahn’ın atanmasıyla birlikte tam bir iş birliğinin olmasının beklendiğini belirten Kombos; “Katalizör görevi görebilesi için AB-Türkiye ilişkilerini kullanma imkanına sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Kombos, görev niteliklerine bakıldığında Hahn’ın “Holguin’in çabalarını tamamlayıcı olacağının görüldüğünü” öne sürerek Hahn’ın atanmasıyla daha önce mevcut olmayan bir koşulun sağlandığını ileri sürdü.

Türkiye’nin konuya tepkisine de değinen Kombos, “AB-Türkiye ilişkilerinin Türkiye’nin öncelikleri arasında yere aldığı düşünülürse, Türkiye’nin Hahn’la iş birliği yapmasını beklediklerini” sözlerine ekledi.

Letimbiotis: “Hahn’ın atanması Hristodulidis’in başarısı”

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hahn’ın atanmasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kişisel diplomatik başarısı olduğunu iddia etti.

Hristodulidis’in bunun için çok büyük bir diplomatik çaba ortaya koyduğun” savunan Letimbiotis, AB’nin katkısının belirleyici olabileceğini düşünmesi ve bu yöndeki çabaları sayesinde Temmuz 2023 Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinin ortaya çıktığını öne sürdü.

Alitha gazetesi ise: “Başarısızlık Diplomatik Başarı Olarak İsimlendirildi” başlığı altında verdiği haberinde, Hahn’ın atanmasının hükümet yetkilileri ve bazı siyasiler tarafından Hristodulidis’in başarısı olarak lanse edilmeye çalışıldığını ancak bunun bir propagandandan başka bir şey olmadığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in geçmişte yaptığı ve AB’nin siyasi bir kişilik atamasından bahsettiği açıklamalarını hatırlatarak, Hahn’ın üye devletler tarafından Avrupa Konseyi tarafından atanmadığını, siyasi görev taşımadığını, müzakereci görevi üstlenmediğini ve doğrudan AB Komisyonu Başkanı’na rapor vereceğine dikkat çekti.

Bu unsurların hükümet yetkililerince dile getirilmediği ve bir aldatma stratejisi izlendiği yorumunda da bulunan gazete, aslında Hristodulidis’in bir Avrupa Konseyi yetkilisi atanması talebinin karşılık bulmadığını, Zirve Toplantılarının sonuç bildirgelerine de dahil edilmediğini vurguladı.

Gazete, Kıbrıslı Rum sözcünün açıklamaları ve bu açıklamalara sosyal medya platformlarındaki sahte hesaplardan verilen desteklerin gerçeğin bilinçli olarak saptırılması olduğu yorumunda da bulundu.