Hacı Avize hayatını kaybetti, kayıp sayısı 49’a yükseldi

Başbakanlık, Kahramanmaraş’ta bulunan KKTC vatandaşı Hacı Avize’nin deprem sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, depremde yaşamını yitiren Türkiye geneli KKTC vatandaşı sayısının 49’a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan KKTC vatandaşımız Hacı Avize yaşamını yitirmiş ve yine ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta defnedilmiştir.

Bu kayıpla birlikte depremde yaşamını yitiren Türkiye geneli KKTC vatandaşı sayısı 49’a yükselmiştir.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclis Üyeleri de, Hacı Avize ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesaj şöyle: "Yaşanan deprem felaketinde Girne'nin sevilen esnaflarından Hacı Avize'nin ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'ta ailesi ile birlikte hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz.