"Haber niteliğindeki yayınlarda 'tarafsızlık' ve 'herhangi bir yorum eklenmeksizin sunulması' ilkeleri esas olmalıdır"

Medya Etik Kurulu, haber niteliğindeki yayınlarda 'tarafsızlık' ve 'herhangi bir yorum eklenmeksizin sunulması' ilkelerinin esas olması gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda ‘ilaç skandalı’ genel tanımlamasıyla medyada yer bulan ve bazı doktorlarla eczacıların veya vatandaşların tutuklanmalarına varan süreç ile ilgili mahkeme aşamasında yer alan haberlerin tarafsızlık ilkesinden uzak bir görünüm sergilemeyi sürdürdüğünü kaydeden Medya Etik Kurulu, yazılı açıklama yaparak şu uyarılarda bulundu:

“Haber niteliğindeki yayınlarda, kamuoyu tarafından beklenen tarafsızlık ve herhangi bir yorum eklenmeksizin sunulması ilkeleri esas olmalıdır. Bunun yanında haber, eksiksiz ve doğru biçimde duyurulmalıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki kamu yararı, bireyin özel yaşamına ve insanlık onuruna saygı duyulması ilkesi ile dengelidir.

Yayıncılıkta ifade özgürlüğü ne kadar temel ve korunması gereken bir unsursa insan onurunun korunması da o kadar önemlidir. Oysa ‘ilaç skandalı’ ile ilgili haberlerde, bazı basın yayın organları, mahkeme aşaması devam ederken kullandıkları başlıklarla söz konusu zanlıların kamu vicdanında suçlu muamelesi görmelerine yol açmaktadır.

Hala bazı gazeteler ve web siteleri söz konusu kişilerin açık isimlerini yazmakta, fotoğraflarını da mozaiklemeden yayınlamaktadır. Bu kişilerin mahkeme süreçleri devam ediyor ve polisin tahkikatı da sürüyor. Kamuoyu oluşturmada medyanın rolünün büyük olduğunu unutmadan söz konusu yayınları yapanları sorumlu yayıncılık ve doğru habercilik kurullarına uymaya bir kez daha davet ediyoruz”