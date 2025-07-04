"Güzergah halkımız için ciddi bir tehdit"

Çatalköy - Esentepe Belediyesi, Girne - Değirmenlik dağ yolunda yaşanan kazalarla ilgili toplantı düzenleniyor. 9 Temmuz Çarşamba günü Acapulco Otel Konferans Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleşecek toplantıya bölge halkı davet edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çatalköy- Değirmenlik dağ yolunda yaşanan kazalar, bu güzergâhin halkımız için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, bu soruna kalıcı ve yapıcı bir çözüm üretmek amacıyla başlattığımız inisiyatif çerçevesinde, siz değerli paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gelin, bu tehlikeli yol için birlikte çözüm üretelim" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yolda bugüne kadar bir çok kişi hayatını kaybederken, yıllardır yapılacağı söyleneceği çalışmaların yapılmaması dikkat çekiyor.