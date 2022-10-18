Güzelyurt’taki kavga… Polis: “Tabanca hala bulunamadı”

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde bir kafede Pazar gecesi iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve T.Ö.T. ile T.Ö.T.’nin silahla yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma mahkemeye taşındı.

Polisin olayla ilgili olarak tutukladığı N.V., Y.T., E.Ş., E.G., Ş.Ö. ve M.Ö. Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Andım Baytunç, zanlılar N.V., Y.T. ve E.Ş.’nin “Adam Öldürmeye Teşebbüs, Vahim Zarar, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma” suçlamalarıyla; zanlılar E.G., Ş.Ö. ve M.Ö.’nün ise, “Adam Öldürmeye Teşebbüsle İlgili Olarak Zanlı Konumunda Bulunan Kişileri Olay Yerinden Uzaklaştırılmasını Sağlamak” suçlarıyla tutuklandıklarını söyledi.

“Tabanca hala bulunamadı”

Baytunç, 16 Ekim tarihinde Güzelyurt’taki bir kafede kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle zanlı N.V.’nin, zanlı Y.T. tasarrufundaki silahla ateş ederek, T.Ö.T. ile T.Ö.T.’yi yaraladığının tespit edildiğini, ardından zanlıların olay yerinden kaçtığını ve olayda kullanılan tabancanın hala bulunamadığını anlattı.

Zanlılar 3 gün tutuklu kalacak

Soruşturma memuru Baytunç, olay yerinde 2 adet boş kovan ve 1 adet mermi çekirdeği bulunarak emare olarak alındığını, tahkikatla ilgili alınacak ifadeler ve incelenecekler kayıtlar olduğu için zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın daha yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.