Güzelyurt’ta sarhoş şahıs tutuklandı
Güzelyurt’ta kamuya açık bir yerde rahatsızlık veren sarhoş şahıs tutuklandı.
A+A-
Güzelyurt’ta kamuya açık bir yerde rahatsızlık veren sarhoş şahıs tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, S.Z. (E-52), 177 miligram alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Dün gece meydana gelen olaydaki bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : polis bülteni