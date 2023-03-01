Güzelyurt-Lefke yolunda otokorkuluk çalışması başlatıldı
Güzelyurt-Lefke anayolundaki otokorkuluk çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
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Güzelyurt-Lefke anayolundaki otokorkuluk çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruda, Güzelyurt-Lefke Anayolunda, derivasyon kanalı yapılan kesimde, 10 gün sürecek otokorkuluk montajına başlandığı, sürücülerin söz konusu bölgelerde yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
Fotoğraf: ARŞİV
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