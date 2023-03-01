Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Güzelyurt-Lefke yolunda otokorkuluk çalışması başlatıldı
Güzelyurt-Lefke yolunda otokorkuluk çalışması başlatıldı

Güzelyurt-Lefke yolunda otokorkuluk çalışması başlatıldı

Güzelyurt-Lefke anayolundaki otokorkuluk çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

A+A-

Güzelyurt-Lefke anayolundaki otokorkuluk çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruda, Güzelyurt-Lefke Anayolunda, derivasyon kanalı yapılan kesimde, 10 gün sürecek otokorkuluk montajına başlandığı, sürücülerin söz konusu bölgelerde yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: ARŞİV

Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler : ,