Güzelyurt-Lefke yolunda otokorkuluk çalışması başlatıldı

Güzelyurt-Lefke anayolundaki otokorkuluk çalışmalardan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruda, Güzelyurt-Lefke Anayolunda, derivasyon kanalı yapılan kesimde, 10 gün sürecek otokorkuluk montajına başlandığı, sürücülerin söz konusu bölgelerde yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: ARŞİV