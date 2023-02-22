Güzelyurt-Lefke ana yolunda trafik akışı yeniden çift şeritten verilmeye başlandı
Güzelyurt-Lefke ana yolu güzergahında derivasyon çalışması tamamlandığından trafik akışının normale döndüğü duyuruldu.
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Güzelyurt-Lefke ana yolu güzergahında derivasyon çalışması tamamlandığından trafik akışının normale döndüğü duyuruldu.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre Güzelyurt- Lefke ana yolu güzergahında başlatılan derivasyon kanal yapımı tamamlandığından trafik yeniden çift şeritten verilmeye başlandı.
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