Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde bir pozitif vaka
Güzelyurt Kaza Mahkemesi, bir personelinin Coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın hizmet veremeyecek.
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Güzelyurt Kaza Mahkemesi, bir personelinin Coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın hizmet veremeyecek.
Yüksek Mahkeme’den TAK’a verilen bilgiye göre, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görevli bir personelin koronavirüs taşıdığının anlaşılması üzerine yarın tüm personele test yapılacak.
Bu nedenle Güzelyurt Kaza Mahkemesi yarın hizmet veremeyecek.
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Etiketler : covid-19, Güzelyurt Kaza Mahkemesi