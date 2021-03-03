Güzellik ve saç hizmetleri taahhütname ile hizmete başlıyor

Sağlık Bakanlığı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Güzellik ve Saç Hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak faaliyetlerine başlamalarında mutabık kaldı.

Faaliyete başlayacak ilgili sektörün bugün saat 14.00 itibariyle sadece temizlik gibi hazırlıklarının yapılması için iş yerlerinin açılmasına da izin verildi. Sağlık Bakanlığı, berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacaklarını ve taahhütnamede yer alan maddeleri de duyurdu.

Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacakları, taahhütnamede yer alan maddeler şu şekilde: