“Güvenliğimizden endişe duyuyoruz”

Dila BOZKURT

Ülkede eğitimlerine devam bir grup yabancı uyruklu öğrenci, El-Yakub Sabo Abdullahi isimli öğrencinin sebep gösterilmeden sınır dışı edildiğini açıkladı.

Öğrenciler, Abdullahi dışında 10 öğrencinin daha gerekçesiz şekilde ihraç edildiğini ifade ederek, güvenlik endişesi içerisinde olduklarını dile getirdi.

Uluslar Arası Nijeryalı Öğrenciler Derneği, VOIS Kıbrıs, İnsan Hakları Platformu, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği’ne de üye olan öğrenciler, birçok yabancı öğrencinin kendilerine email veya telefon üzerinden ulaştığını söyledi.

“Poliste darp edildiğine yönelik ifadeleri var”

Öğrenciler, İnsan Hakları Platformu’nda basın açıklaması düzenledi.

Yapılan basın duyurusunda, hükümetin 7 Haziran’da suç faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle

11 yabancı uyruklu öğrencinin ülkeden ihracına yönelik karar aldığını belirtti.

Öğrenciler, El-Yakub Sabo Abdullahi isimli üniversite öğrencisinin önce Ekim ayında polis tarafından tutuklandığını, ardından da sınır dışı edildiğini aktardı.

Bu sürede ne Abdullahi’nin eğitimini sürdürdüğü üniversiteden ne de polis yetkililerinden hiçbir açıklama yapılmadığını anlatan öğrenciler, duydukları endişeyi dile getirdi.

Yapılan açıklamada, sınır dışı edilen Abdullahi’nin, poliste birçok kez fiziksel olarak darp edildiği ve dövüldüğüne yönelik ifadelerinin bulunduğu da aktarıldı.

“Abdullahi, gözaltına alındığı süreç içerisinde avukatıyla görüşmesine verilmedi, tehlikeli bir mahkûmmuş gibi muamele gördüğü” ifade edildi.

Öğrenciler, ihraç kararının yargıya taşındığını ancak süreçle ilgili de bilgi elde edemediklerini aktardı, destek çağrısı da yaptı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne dikkat çeken öğrenciler, buna uyulmaması halinde Kıbrıs’ın kuzeyinde okuyan veya çalışan yabancıların ve öğrencilerin büyük bir tehlike altına atıldığını vurguladı, “Bu durum, öğrenciler gelecekte adaya tekrardan gelmeme isteğini doğruyor” dedi.

“ Not ortalaması 4.00 olan bir öğrenciydi…”

Açıklamaya şöyle devam edildi: El-Yakub Sabo Abdullahi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 4.00 not ortalamasına sahip Nijeryalı bir doktora öğrencisi ve araştırma görevlisidir. Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği başkanı sıfatıyla kendi topluluğunun bir temsilcisidir. Üniversite danışmanının mahkemede onun şahsı lehinde tanıklık etmesi, akademik başarısının ve kişisel değerinin bir başka kanıtıdır. Mahkeme, Bakanlar Kurulu’nun Bölüm 105 Yabancılar ve Göçmenler Yasası, madde 6(1)’de belirtildiği gibi, birinin “istenmeyen yabancı” olarak ilan etmek için gerekli yasa faaliyet kanıtını sağlamadığına karar verildi. Mahkeme, El-Yaqub’a tedbir kararı verilmesi halinde telafisi mümkün olmayan zararlar göreceğini de kabul etti.