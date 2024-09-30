Güvenilir Lazer Epilasyonun Adresi: Buz Lazer 

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Son dönemlerin güvenilir, gelişmiş ve etkili lazer epilasyon yöntemi olan Buz Lazer, Lazer Epilasyon merkezleri tarafından da benimsenmiştir. Lazer epilasyon merkezleri son teknoloji Buz Lazer cihazlarını tercih etmektedir. Buz Lazer Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayına sahip olmasının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ÜTS tıbbi cihaz kategorisinde olan güvenilir bir sistemdir. İstanbul ve diğer tüm illerde Buz Lazer epilasyon merkezleri, geleneksel lazer epilasyon yöntemlerini kullanan merkezlere oranlara çok daha fazla ragbet görmektedir.

Buz Lazerin Son Teknoloji Cihazı: Soprano Titanium

Milyonlarca kişi istenmeyen tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak istemektedir.Soprano Titanium yeni nesil bir lazer epilasyon yöntemidir. Soprano Titanium, ödüllü Soprano Ice lazer epilasyon sistemlerinin en yeni versiyonudur. Günümüzde mevcut olan neredeyse en eksiksiz lazer epilasyon yöntemi kabul edilmektedir.

Alma Lasers firması tarafından geliştirilen Soprano Titanium, etkili sonuçları konforla birleştirerek lazer epilasyon uygulamalarında gelinebilecek son noktaya ulaşan bir sistem olmayı başarmıştır. Soprano Titanium, 4 cm genişlikteki aplikatörü ve gelişmiş soğutma sistemi sayesinde daha acısız, daha etkili ve daha hızlı lazer epilasyon mümkün hale gelmiştir.

Soprano Titanium, cildi uygulama boyunca sürekli olarak soğutan ve tüm tedavi boyunca konfor sağlayan benzersiz bir soğutma sistemine sahiptir. Tüm bu özellikleri sayesinde Soprano Titanium cihazları, lazer epilasyon merkezlerinin müşterileri için tercihidir.

Buz Lazer İle İlgili Sık sorulanlar

Buz Lazer Epilasyon Kaç Yaşında Yapılır?

Buz Lazer epilasyon uygulamaları ergenlik dönemini tamamlayan herkese güvenle uygulanabilmektedir. Ergenlik döneminde kişinin hormonal dengesizlikle olabilir. Hormonal dengesizlik lazer epilasyon etkisini azaltabilir. Bu nedenle, ergenlik döneminde Buz Lazer veya herhangi bir lazer epilasyon uygulaması önerilmez. Ergenlik dönemi dışında Buz Lazer için belirleyici bir yaş sınırlaması yoktur.

Buz Lazer Epilasyon Kaç Kez Yapılır?

Buz Lazer epilasyon tedavi sürecinin uzunluğunu belirleyen kılın kalınlığı, rengi, bulunduğu bölge, cilt rengi gibi birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlere bağlı olarak seans sayısı farklılık gösterse de Buz Lazer epilasyon ortalama olarak 6-8 önerilmektedir.

Buz Lazer Seans Fiyatları Nedir?

Buz Lazer epilasyon seans fiyatları uygulama yapılacak kişinin bölge sayısı, bölgenin genişliği, kıl yoğunluğu, kıl yapısı, cilt yapısı, gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Size en yakın, gerçek Buz Lazer cihazları ile işlem yapan merkezlere https://www.buzlazer.com linkinden iletişime geçebilir ve detaylı fiyat bilgisi alabilirsiniz.