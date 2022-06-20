"Güven Yaratıcı Önlemler paketi müzakere edilmeli"

Maraş’ın yasal sahiplerine devredilmesine karşılık Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuş ve Mağusa Limanı’na da doğrudan ticaret önerisi için Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan çağrı: "Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin!"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum liderliğinin sunduğu Güven Yaratıcı Önlemler paketinin müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

“Aslında çok basit. Kimse size Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin diyoruz” diyen Erhürman “Bunca sıkıntının içinde, bu halkın, göç yollarını düşünen gençlerin önüne yeni ufuklar açma ihtimalini elimizin tersiyle itme lüksü nereden kaynaklanıyor?!” diye sordu.

YENİDÜZEN’in 'Altın Fırsat' başlığı ile manşetinde de taşıdığı ve uzmanların yorumuyla, en az 2.1 milyar Euro kazanımı gündeme getiren önerilerle ilgili olarak, Tufan Erhürman da bir sosyal medya paylaşımı yaptı.



Erhürman paylaşımında şunları yazdı:

Aslında çok basit. Kimse size Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin diyoruz.

Hatta Rumların önerdiklerinin yanına, doğrudan ticaret tüzüğünü, yeşil hat tüzüğü kapsamındaki ihracatın genişletilmesini, yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanabilmemiz için enterkonnekte sistemi, euro kullanımını, yeni kapıları, hidrokarbonu da koyun ve müzakere edin. Bunca sıkıntının içinde, bu halkın, göç yollarını düşünen gençlerin önüne yeni ufuklar açma ihtimalini elimizin tersiyle itme lüksü nereden kaynaklanıyor?!