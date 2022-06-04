Güven: Türkiye’nin Kıbrıs’taki gölgesi, gazeteciliği de kapsayacak”

Türkiye’de dijital yayın yapan Diken Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Erdal Güven, Lefkoşa’da konferans verdi.

DAÜ’nün organize ettiği ve Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşen konferansta Erdal Güven Türkiye’de gazeteciliği anlattı.

Türkiye’de medyanın %90’nının iktidarın doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olduğunu anlatan Güven, %10’luk bir kesimin bağımsız olarak varlığını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Medyada artık ana akım merkez medyadan söz edilemeyeceğini, yandaş medya olduğunu ifade eden Güven, bunun karşısında ise bağımsız medyanın yer aldığımı ifade etti.

“Muhalif yayıncılık yapmak sizin bağımsız medya olduğunuz anlamına gelmiyor”

Güven muhalif medyanın da iktidar yandaşı gibi muhalefet yandaşı da olduğunu işaret ederek, Türkiye’de gerçekten bağımsız medya olarak isimlendirilebilecek 3-4 kuruluşun olduğunu kaydetti. Güven, “Muhalif yayıncılık yapmak sizin bağımsız medya olduğunuz anlamına gelmiyor” dedi.

"Yandaş medyaya insanların güveninin azalması ve sosyal medyanın da etkisiyle insanlarda nereden haber alacağız, nereden doğru bilgilere ulaşacağız şeklinde bir arayış başladı” şeklinde konuşan Güven, “İnternet medyasının son 7-8 yılda kaydettiği ivme bu eğilime cevap vererek gelişti” tespitini yaptı.

“Bizim için önemli olan da güvenilirlik”

“Bizim müthiş bir trafik akışımız yok ama önemli araştırmalarda en güvenilir yapılardan biri olduğu sonucu çıktı” diyen Güven, “Bizim için önemli olan da güvenilirlik” diye konuştu.

Güven, Türkiye’nin medya özgürlüğü fotoğrafını ise şöyle anlattı:

“Türkiye özgürlükler anlamında hep en kötünün bir üstündeydi. 20 yıl önceki sıralamaya baktığınızda Türkiye bir üst lige çıkmaya çok yakındı, şimdi ise bir alt kategoriye düşme noktasındayız.”

Güven bunun Türkiye’deki medya sahipliği ve patronluk yapısıyla ilgili olduğunu kaydetti. Şu an ise bu yapının tamamen iktidara hizmet ettiğini ifade eden Güven: “Böyle bir ortamda gazetecilik zor ama bir anlamda da kendinizi sürekli yenilemenizi, sürekli bir şeyler öğrenmenizi gerektiren bir süreç oldu. İnternet gazeteciliği sürekli öğrenmemiz gereken bir şey" dedi.

Sıradan bir paylaşım bile soruşma konusu olabiliyor

Türkiye'deki ifade özgürlüğünün durumuna işaret eden Güven, “Türkiye’de bir esnafın, banka memurunun bile sıradan bir paylaşımı soruşturma konusu olabiliyor artık. İş bu noktalara kadar geldi" şeklinde konuştu. Güven, buna rağmen Türkiye'de hala gazeteciliğin büyük ölçüde mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gölgesi

Erdal Güven, son zamanlarda tartışma konusu olan protokole ve yasal düzenleme girişimlerine de değindi. Güven, protokolü okuduğunu ve Türkiye’nin içinden geçtiği süreçlerin ipuçlarını gördüğünü ifade etti: "Türkiye’nin buradaki gölgesi artık gazeteciliği de kapsayacak gibi. Bu işler maalesef böyle başlıyor.”