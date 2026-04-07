“Güven sıfır, kararname geri çekilmeli”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ettiği Yasa Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi ve erken seçim tarihinin açıklanması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, haftalardır yapılması gereken diyalog çağrılarının yeniymiş gibi sunulduğunu ifade ederek, hükümetin halkın karşısına çıkmadığını ve güvenin kalmadığını vurguladı.

Yasa Gücünde Kararname’nin Meclis’in yetkilerini gasp ederek yürürlüğe konulduğunu belirten Solyalı, gerçek bir diyalog zemini oluşması için öncelikle bu kararın geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Ardından ilgili yasaların komiteye çekilmesi ve varsa tekliflerin burada ele alınması gerektiğini kaydeden Solyalı, bu süreçlerin başı sonu belli bir program, gerçek bir tasarruf paketi ve öngörülebilir ekonomik-siyasi kararlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sadece çalışandan kesinti yapılmasının bir teklif olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Solyalı, erken seçim tarihinin de bu kararlar arasında yer alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin kötü yönetim, yolsuzluk, siyasi rant ve borçlanma politikalarıyla ülkeyi çıkmaz bir noktaya getirdiğini dile getiren Solyalı, bu anlayıştan artık hiçbir beklenti kalmadığını ifade etti.