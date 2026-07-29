Guterres'in ev sahipliğinde kritik Kıbrıs görüşmesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’ndeki görüşme saat 10.10’da başladı.

Görüşmeye, Guterres’in heyetinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar ile Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne katıldı.

Görev süresi bu yıl dolacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kıbrıs’ın iki tarafından ve uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu görüşmeyi takip etti.