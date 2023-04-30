Gürpınar: “İtfaiye güçlendirilmeli”

Batuhan BORAKAN

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar YENİDÜZEN’ne konuştu, 1 Ocak 2023’ten bugüne (28 Nisan’a kadar) en çok araç ve ev yangınına rastlandığını, sebeplerinin ise genellikle elektriksel kısa devrelerden kaynaklandığını belirtti.

Gürpınar, “Yaz aylarında kuru ot ve orman yangınlarının en büyük sebebi söndürmeden atılan sigaradır” şeklinde konuştu.

“KKTC genelinde on tane itfaiye şubemiz vardır ve bu şubelerimizin onu da 24 saat herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırdır, itfaiye yalnızca insanların değil yardım bekleyen tüm canlıların yanındadır” dedi.

Gürpınar, 2023 yılı içerisinde Vadili’de de bir İtfaiye şubesi açılacağını ifade etti.

“Gelen ihbar üzerine gündüz 20 saniyede gece ise 45 saniyede çıkış yapabiliyoruz”

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, itfaiyenin gündüz 20 gece ise 45 saniye gibi bir kısa sürede tam teşekküllü şekilde binadan çıkış yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gürpınar, “Olaya en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz, saniyelerle yarışıyoruz” dedi.

“İtfaiye araç ve malzeme yönünden güçlendirilmesi gerekir”

Ramadan Gürpınar, “İtfaiye araç ve malzeme yönünden güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Gürpınar, “Araç ve malzemelerimiz ekonomik yeterliliklerini neredeyse tamamlamış durumdadır” şeklinde konuştu.

“Depreme hazırlıklıyız”

Ramadan Gürpınar, Sivil Savunma ekiplerinden sonra Deprem gibi herhangi bir olumsuz durumu yönetme konusunda bilgi sahibi olduklarını belitti.

Gürpınar, “Daha önceden ve Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından eğitime gönderdiğimiz ekip arkadaşlarımız vardır” dedi.

Kıbrıs’ta herhangi bir deprem olasılığına karşı itfaiyenin her daim hazırlıklı olduğunu söyleyen Gürpınar, “Mevcut personelimizden gereken ekiplerimizi kurduk” şeklinde konuştu.

“217 itfaiye personelimiz var… Son açılan münhallere kadın personel alındı”

Ramadan Gürpınar, “bu yıl açılan münhallerde ilk kez 13 kadın itfaiye personeli alındı ve alınan 24 erkek personel ile birlikte itfaiye müdürlüğünün gözetiminde eğitim görmektedirler” dedi.

“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

Ramadan Gürpınar, “özellikle yol kenarlarında bulunan kuru otların gerekli temizliği zamanında yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Gürpınar, “kuru ot ve orman yangınlarının en büyük nedeni yanan sigara izmaritini atmaktır” dedi.

“Zamanında alınan tedbirler felaketi önler” diyen Gürpınar, yurttaşın bu tür konularda daha dikkatli olmasını istedi.