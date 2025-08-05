Güröz: “Ödemeler yapılmazsa 11 Ağustos’ta süresiz greve gideceğiz”
Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, Koopbank İştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Koop. ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarına hem hayat pahalılığı oranı yansıtılmadığı, hem de çalışanlara ödeme yapılmadığını açıkladı.
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Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, Koopbank İştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Koop. ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarına hem hayat pahalılığı oranı yansıtılmadığı, hem de çalışanlara ödeme yapılmadığını açıkladı.
Güröz açıklamasında UBP-DP-YDP Hükümeti ve Merkez Bankası’nın ilgili kurumların yönetim kullarından istediklerinin ve baskılarının Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğuna yaptı.
Güröz açıklamasının devamında 8 Ağustos Cuma gününe kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği ödenmesi gereken ödemeler yapılmadığı takdirde üç kurumda da 11 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz grevde olacaklarını ifade etti.
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Etiketler : Koop-sen, mehmetali güroz