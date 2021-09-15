Okullar açıldıktan sonra da var olan eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların sürmesi gerektiğin işaret eden Tabipler Birliği Başkan Özlem Gürkut, “Okulları kapatmak uygulanabilecek en pahalı tedbirdir” dedi.

Tüm okullarda öğrencilerin tekli sıralara geçirilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Gürkut, bir kez daha sosyal mesafenin ve maskenin önemine değindi.

Tabipler Birliği, Öğretmenler Sendikası ve Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ortak çalışması ile oluşturularak Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na da sundukları “COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nu” bir kez daha paylaştı.

Gürkut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Okulların kapalı olmasından kaynaklanan eğitim öğretim kayıplarının yanı sıra çocuklarda gelişen sağlık sorunları ve var olan sorunların erken tespiti fırsatının yitirilmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Okullarımız eksiklik ve aksaklıklarla da olsa açıldı. Okullar her nasılsa açıldı diye var olan eksiklikleri ve sorunları giderme çalışmalarına ara vermemeliyiz. Mesela tüm okulları tekli sıralara geçirmek çok önemlidir.

Okulların kapanmadan açık kalabilmesi için dersliklerde öğrencilerin ve öğretmenlerin maske kullanımı, kişiler arasında en az 1 metre mesafe olması, sınıfların etkin havalandırılması çok önemlidir.

KTTB, KTÖS ve KTOEÖS’ün ortak çalışması ile oluşturulan COVID-19 PANDEMİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZ YÜZE EĞİTİM KILAVUZU’nu Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile de paylaştık.

Bir kere daha dikkatinize getirmek istedik.”