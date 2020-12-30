Gürkut: ‘Çin aşısı için kişilerden onay almalı’

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, birlik olarak, ülkeye gelecek koronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili aşı yapılacak kişilerin mutlaka aşı hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ve bunun ardından aşı uygulanması yapılması gerektiğini vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Özlem Gürkut, birliğin, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, ülkede uygulanacak aşılar konusunda halkın bilgilendirilmesinin önemini aktardıklarını ifade etti.

KTTB başkanı olarak, 10 Aralık’ta Sağlık Bakanlığı’nda aşılarla ilgili müsteşar, müdürler ve Temel Sağlık Dairesi başhekiminin bulunduğu bir toplantıya katıldığını ve toplantıda AB ve Türkiye üzerinden ülkeye gelecek aşılarla ilgili planlamanın ele alındığını belirten Gürkut, şöyle konuştu:

“Hangi aşıların gelebileceği, nasıl saklanacakları, taşınacakları, kimlere öncelikli aşı yapılması gerektiği, kaç kişilik aşıya ihtiyacımız olduğunun hesaplanması, aşıları nerede, kimlerin, nasıl uygulayacağı konuşuldu. Hangi aşı gelirse gelsin mutlaka aşı yapılacak kişilerin aşı hakkında bilgilendirilmesinin ardından uygulanması gerektiğini özellikle vurguladık.”

Gürkut, toplantıda ayrıca KTTB’nin sadece Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) gibi kurumlar tarafından onay almış aşıların kullanımını onaylayacağını bildirdiğini de ifade ederek, henüz onay almamış “çalışma aşısı” olan Çin menşeli Sinovac aşısıyla ilgili de şöyle konuştu.

“Eğer ülkemizde Çin aşısı Sinovac henüz Faz 3 çalışma sonuçları tamamlanıp onay almadan uygulanacak olursa bu aşının bir ‘çalışma aşısı’ olduğunun aşı yapılacak kişilere mutlaka bildirilmesi ve ona göre yapılması gerektiğini, yani ‘bilgilendirilmiş onam’ alınması gerektiğini belirttik. Sinovac aşısı ile ilgili Faz 3 çalışma sonuçları bugün itibarı ile tamamlanıp yayınlanmamış ve aşı henüz onay almamıştır. Çalışma sonucu güvenli bulunup onay alması durumunda daha güvenle bu aşıyı da kullanmamız mümkün olabilecektir.”

Gürkut, toplumdaki aşılarla ilgili bilgi eksikliğinden de kaynaklanan endişelerin giderilmesi için sağlık ekiplerinin medya, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak aşılarla ilgili bilimsel, yalın ve anlaşılır bilgi paylaşmasının gerekli ve faydalı olacağı görüşünü de dile getirdi.