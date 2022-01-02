Güpegündüz soygun: Girne'de eczaneden ilaç ve para çaldılar

Öksüz: Güvenlik sıkıntısını aşmak için yetkililerin kapılarından ayrılmayacağız

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Girne'de faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi'nden başta yeşil reçete ile satılan birçok ilaç ve para çalındığını duyurdu, güvenlik sıkıntısını yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öksüz, yarından itibaren bu sorunu çözmek için yeniden girişim yapacağını açıkladı.

Öksüz, meslektaşına geçmiş olsun dileklerini de ileterek, şu paylaşımı yaptı:

Girne'nin en işlek caddesi olan Naci Talat Caddesi üzerinde eczanesi bulunan değerli büyüğümüz Ecz. Zehra Keleşoğlu'nun eczanesi (Rızkı Eczanesi) bugün gündüz saatlerinde soyularak, ciddi maddi zarara uğratılmıştır.

Eczaneden özellikle yeşil reçeteli opioid ve psikotrop etken maddeli ilaçlar başta olmak üzere, reçetesiz ilaçlar ve paralar çalınmış, eczane talan edilmiştir.

Eczacımıza ve ailesine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletir, KTEB olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz eczacının GÜVENLİK sıkıntısını SONLANDIRMAK için yarından tez yok TEKRARDAN tüm yetkililerin kapısından ayrılmayacağımızı belirtmek isterim.