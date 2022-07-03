Günümüz trajedilerinin içinde bir de Antik Yunan Kralı Oidipus’un trajedisine bakalım

Murat OBENLER

Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nun (THOC) 50.yıl programı içerisinde yer alan ve Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu Sofokles’in Kral Oidipus (Oidiposis Tyrannos) oyununda sahneye çıktı. 1 Temmuz gecesi Güney Lefkoşada yer alan ΘΟΚ / THOC’un açık hava tiyatrosu olan 'Amfitheatro Makariou III (Sxoli Tiflwn)'(Körler Okulu) adlı mekanda prömiyerini yapan ünlü Antik Yunan Trajedisi 2 Temmuz gecesi de Türkçe ve ingilizce altyazılı olarak tiyatroseverlere sunuldu. Maria Kyriakou tarafından yönetilen oyunda kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alırken Kıbrıslı Türk oyuncu İzel Seylani,"Aristofanes Fındık Kabuğu İçinde” oyunundan sonra ikinci kez THOC bünyesindeki bir oyunda sahneye çıktı.

Lanetli yazgısıyla yüzleşmek ve kehaneti değiştirmek isteyen Kral Oidipus

Yazgısındaki yazan babasını öldürüp annesiyle evlenmesinin önüne geçmeye çalışan, Kral Apollon tarafından lanetlenerek bir çobana verilen ve ölüme terkedilen Oidipus’un Thebai şehrine gelmesi ve orada canavara karşı çıkarak halkı kurtarması sonucunda kral seçilmesinin ardından tüm karşı çıkanlara karşı(Sonradan evlendiği ve annesi de olan kraliçe İokaste, Babası Kral Laios’un çobanı,kör kahin Teiresias) yazgısıyla yüzleşmesini ve Apollon’un kehanetini değiştirme arzusunu anlatan tek perdelik oyun tiyatroseverleri sürükleyici bir hikaye ile sürekli oyunun içinde tutarken Sofokles’in eserlerindeki insanların kaderlerine boyun eğmeyerek mücadele etmeleri bu oyunda da görülür.

OYUNUN KADROSU

Yönetmen: Maria Kyriakou

Oyuncular: Popi Avraam, Elena Kallinikou, Dimitris Antoniou, Emilia Valvi,Thanassis Georgiou, Andreas Daniel, Stelios Kallistratis, Yiannis Minos, Fivos Markianos, Christina Papadopoulou , Ζωη Κυπριανου , Polyxeni Savva, Drosos Skotis, Izel Seylani , Lenia Sorokou, İzel Seylani

Çeviri: Minos Volanakis

Sahne: Elena Kotasvili

Kostümler: Konstantina Andreou

Müzik: MMMD

Hareket: Michalis Aristeidou

Konuşma: Emilia Valvi

Müzik öğretimi-Vokal ses manzaraları: Vassiliiki Anastasiou

Aydınlatma tasarımı: Stavros Tartaris

Yönetmen Yardımcısı: Andria Zeniou

Yazar yardımcısı-kostüm tasarımcısı: Ιφιγένεια Αβραάμ

Gösterim Programı

-Eski Kourıou Tiyatrosu, LİMASOL

8 Temmuz 2022 Cuma

9 Temmuz 2022 Cumartesi (İngilizce & Türkçe altyazılı)

-Antik Konservatuvarı /BAF

13 Temmuz 2022 Çarşamba

-Pattichio Belediyesi Amfitiyatrosu, LARNAKA

16 Temmuz 2022 Cumartesi (Larnaka Festivali kapsamında)

-Amfitheatro Makariou III (Sxoli Tiflwn)/LEFKOŞA

21 Temmuz 2022 Perşembe

22 Temmuz 2022 Cuma (Yunanca altyazılı)

-Derinya Belediyesi Amfitiyatrosu

29 Temmuz 2022 Cuma

Gösteri saat 21:00'de başlıyor.

Bilgi ve bilet için: https://www.thoc.org.cy