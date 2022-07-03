Günümüz trajedilerinin içinde bir de Antik Yunan Kralı Oidipus’un trajedisine bakalım
İzel Seylani’nin de oynadığı THOC’un 50.yılı kapsamındaki oyunu seyirciyi MÖ 5. yüzyıla götürüyor.
Murat OBENLER
Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nun (THOC) 50.yıl programı içerisinde yer alan ve Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu Sofokles’in Kral Oidipus (Oidiposis Tyrannos) oyununda sahneye çıktı. 1 Temmuz gecesi Güney Lefkoşada yer alan ΘΟΚ / THOC’un açık hava tiyatrosu olan 'Amfitheatro Makariou III (Sxoli Tiflwn)'(Körler Okulu) adlı mekanda prömiyerini yapan ünlü Antik Yunan Trajedisi 2 Temmuz gecesi de Türkçe ve ingilizce altyazılı olarak tiyatroseverlere sunuldu. Maria Kyriakou tarafından yönetilen oyunda kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alırken Kıbrıslı Türk oyuncu İzel Seylani,"Aristofanes Fındık Kabuğu İçinde” oyunundan sonra ikinci kez THOC bünyesindeki bir oyunda sahneye çıktı.
Lanetli yazgısıyla yüzleşmek ve kehaneti değiştirmek isteyen Kral Oidipus
Yazgısındaki yazan babasını öldürüp annesiyle evlenmesinin önüne geçmeye çalışan, Kral Apollon tarafından lanetlenerek bir çobana verilen ve ölüme terkedilen Oidipus’un Thebai şehrine gelmesi ve orada canavara karşı çıkarak halkı kurtarması sonucunda kral seçilmesinin ardından tüm karşı çıkanlara karşı(Sonradan evlendiği ve annesi de olan kraliçe İokaste, Babası Kral Laios’un çobanı,kör kahin Teiresias) yazgısıyla yüzleşmesini ve Apollon’un kehanetini değiştirme arzusunu anlatan tek perdelik oyun tiyatroseverleri sürükleyici bir hikaye ile sürekli oyunun içinde tutarken Sofokles’in eserlerindeki insanların kaderlerine boyun eğmeyerek mücadele etmeleri bu oyunda da görülür.
OYUNUN KADROSU
Yönetmen: Maria Kyriakou
Oyuncular: Popi Avraam, Elena Kallinikou, Dimitris Antoniou, Emilia Valvi,Thanassis Georgiou, Andreas Daniel, Stelios Kallistratis, Yiannis Minos, Fivos Markianos, Christina Papadopoulou , Ζωη Κυπριανου , Polyxeni Savva, Drosos Skotis, Izel Seylani , Lenia Sorokou, İzel Seylani
Çeviri: Minos Volanakis
Sahne: Elena Kotasvili
Kostümler: Konstantina Andreou
Müzik: MMMD
Hareket: Michalis Aristeidou
Konuşma: Emilia Valvi
Müzik öğretimi-Vokal ses manzaraları: Vassiliiki Anastasiou
Aydınlatma tasarımı: Stavros Tartaris
Yönetmen Yardımcısı: Andria Zeniou
Yazar yardımcısı-kostüm tasarımcısı: Ιφιγένεια Αβραάμ
Gösterim Programı
-Eski Kourıou Tiyatrosu, LİMASOL
8 Temmuz 2022 Cuma
9 Temmuz 2022 Cumartesi (İngilizce & Türkçe altyazılı)
-Antik Konservatuvarı /BAF
13 Temmuz 2022 Çarşamba
-Pattichio Belediyesi Amfitiyatrosu, LARNAKA
16 Temmuz 2022 Cumartesi (Larnaka Festivali kapsamında)
-Amfitheatro Makariou III (Sxoli Tiflwn)/LEFKOŞA
21 Temmuz 2022 Perşembe
22 Temmuz 2022 Cuma (Yunanca altyazılı)
-Derinya Belediyesi Amfitiyatrosu
29 Temmuz 2022 Cuma
Gösteri saat 21:00'de başlıyor.
Bilgi ve bilet için: https://www.thoc.org.cy