Güngör’de hayat normale döndü

YENİDÜZEN-ÖZEL

11 Kasım Perşembe gecesi Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda başlayan ve günlerce süren yangın söndürüldü, alandaki toprak ile örtüleme işlemi de tamamlandı. Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nın yangının ardından yedinci günde normale döndüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar, “Şu anda hayat normale döndü” dedi.

Akar, çöplük alanda günlerdir süren örtüleme işleminin dün itibariyle bittiğini, buraya çöp bırakan belediyelerin yeninden çöpünü dökmeye başladığını anlattı.

Bölgedeki çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Akar, “Aşağıda olan ve yanan çöplerle yeni atılacak olan çöplerin teması tamamen kesildi.” diyerek, yeni atılacak olan çöplerin bu alanların üzerine döküleceğini anlattı.

Yeni bir uygulamaya geçilecek

“Bundan sonra sıkıntı yaşanmayacak. Dün öğlende sonra itibariyle belediyeler ise çöp dökmeye başladı.” diyen Akar, yeni bir uygulamaya geçileceğinin de bilgisini paylaştı.

Alanda bulunan arıtma tesisindeki su havuzu için yeni bir pompa aldıklarını kaydeden Akar, acil bir durumda erken müdahale için buradaki suyun kullanılabileceğini belirtti. Akar, bu uygulamanın ise bugün devreye girmesinin planlandığını anlattı.

“Yeşil atık ve molozlar buraya getirilmemeli”

Alandaki çalışmaların normale döndüğünü anlatan Akar, buranın amacına hizmet ettiğini belirterek, “Sorun olan belediyelerin yeşil atıkları ısrarla getirmeye devam ediyor olmasıdır. Yeşil atık ve molozlar buraya getirilmemeli. Başka bir yolla bertaraf edilmeli” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda 11 Kasım Perşembe gecesi yangın başlamış, rüzgarın da etkisiyle çeşitli bölgeler duman altında kalmış, bu bölgelerde nefes almak dahi güç duruma gelmişti.

Dikmen Çöplüğü’nde yaşanan dram sonrası Avrupa Birliği projesiyle yeniden organize edilen çöplük alanın geldiği nokta ise çevre duyarlılığı açısından ülkenin iflasını göstermişti.

“Nereye çöp döküyorsunuz diye soran yok”

“Nefes alamıyoruz, zehirleniyoruz”

Güngör çöplüğünde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor