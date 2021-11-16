“Nereye çöp döküyorsunuz diye soran yok”

Güngör Katı Atık Depolama Alanı günlerdir yanıyor, çöp alımı tamamen durduruldu. 12 belediye kendi çözümlerini üretirken şu soru da gündeme taşındı: Çöpler nereye taşınıyor?

Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nı kullanan 12 belediye sorun ortadan kalkıncaya dek bireysel tedbirlerle çöplerini depolarken, yetkililer ise belediyelerin çöp depolama alanı gibi bir talebi olmadığını ifade etti.

Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, başka bir çevre felaketi yaşanmaması için konunun takipçisi olacaklarını belirtirken, İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar, belediyelerin muhafaza alanları olduğunu, devletten bu yönde talepleri olmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı Belediye Başkanları, çöplerin depolanmasını ‘kontrollü şekilde’ yaptığını ifade ederek, farklı sorunlara dikkat çekmek istedi. Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda çeşitli sıkıntılar olduğunu belirten Belediye Başkanları, alanda köklü çözümlere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

“Her gün Mağusa’ya üç tır çöp yolluyoruz, bu büyük masraf” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, söz konusu yangınla ilgili alandaki özel şirketin de sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Çöplerin birkaç gündür kendilerine ait transfer istasyonunda stokladıklarını anlatan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise Güngör’de olan bu depolama alanının, taleplere tam anlamıyla cevap vermediğini belirtti.

Çalışmalar sürüyor

Öte yandan Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda 11 Kasım Perşembe gecesi başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. 11 Kasım Perşembe gecesi başlayan yangınla birlikte, rüzgarın da etkisiyle çeşitli bölgeler duman altında kalmış, bu bölgelerde nefes almak dahi güç duruma gelmişti.

Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar:

“Başka bir çevre felaketi yaşanmaması için konunun takipçisi olacağız”



Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, bu süreçte belediyelerin çöplerini kendi alanlarında muhafaza etmeleri ve Güngör’e dökmemeleri konusunda İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirterek, “Belediyelere neresi gösterildi sorup bu duruma da müdahale edeceğiz. Başka bir çevre felaketi yaşanmaması için konunun takipçisi olacağız” dedi.



Çalışmalarla ilgili de bilgi aktaran Akyıllar, çöplükteki büyük bir kısmın toprakla örtüldüğünü, çalışmaların dün de gün boyu sürdüğünü belirtti. Çalışmaların Çarşamba gününe dek bitmesini planladıklarını kaydeden Akyıllar, özel sektörden bazı iş insanlarının da çalışmalara yardım ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar:

“Muhtemelen muhafaza alanları olduğu için bizden talep etmediler”

Belediyelere çöpleri kendi alanlarında muhafaza etmeleri uyarsında bulunduklarını belirten İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar, çöplerin nerede muhafaza edileceğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğu olmadığını savundu.



“Belediyeler kendi yer tespit edip, herhangi bir sıkıntı olması durumunda devlet kurumlarından bunu talep etmeliydi. Bizden bir yer talep edilmedi, edilseydi yer gösterirdik” diyen Akar, hiçbir belediyeden bu yönde bir şikayet almadıklarını anlattı.

Belediyelerden herhangi bir şikayet almamalarını değerlendiren Akar, “Muhtemelen bir alanları olduğu için bizden talep etmediler” yorumunu yaptı.

“Alandaki duman çıkışı %10 veya 5 kalacak”

Güngör’deki çalışmaların dün de gün boyu sürdüğünü ifade eden Akar, alandaki duman çıkışının % 10 veya 5 oranında kalacağı bilgisini paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Burada birçok sıkıntı var ve köklü bir çözüm yolu bulunmalı”

“Bölgedeki çöpleri Karaoğlanoğlu’ndan Mağusa’ya götürüp özel bir şirketin çalıştırdığı çöp alanına döküyoruz. Bireysel çözüm bulduk. Her gün 3 tır Mağusa’ya gidiyor.

Belediyeler olarak Güngör’deki yangına yardım ettik ama özel şirketin bu bağlamda sorumluluğu nedir? Sigortası var mıdır? Sorgulanmalı… Yangın çıktı, belediyeler mağdur oldu, bizden teknik destek istendi. Şikayetçi değiliz ama bu iş bu kadar basit olmamalı, bu şirketin sorumlulukları da konuşulmalı.

Bunun sorgulanması lazım, özel şirket burayı işletip para kazanırken tek başlına ama bu gibi durum olunca herkes, devlet ona yardım etmeli, bu olur şey değil.

Bu alandaki sıkıntılar sadece bundan ibaret de değil. Kışta da bazı durumlarda ‘zemin kaygandır, çöplerinizi getirmeyin’ deniyor. Burada sorumluluk bu şirkete ait değil midir? Neden doğru düzgün bir yol yapılmıyor veya depolama alanları neden sıkıntılı. Burada birçok sıkıntı var ve köklü bir çözüm yolu bulunmalı.”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“5 gündür bu alana çöp kabul edilmiyor, nereye çöp döküyorsunuz diye soran yok, burada birçok sorun var”

“Bu alan bize Dikmen çöplüğünü aratır oldu. Böyle bir rezaletin yaşanabileceğini hiç düşünmemiştim. Bunca yıldır Dikmen’deki yaşanmışlıklara rağmen ders alamadık. Yeni bir Dikmen çöplüğü yaratıldı. Kendimize göre çöp alanı bulmaya çalışıyoruz. Her belediyenin evsel atıkların depolanacağı bir alanı yok. 28 belediyenin büyük bir bölümü burayı kullanıyordu ama hiç amacına hizmet etmiyor. Sürekli gelinecek aşamayı söyleyip uyardık ama yine de bu aşamaya geldik. Bu yangınla, alandaki aksaklıklar, eksiklikler de gün yüzüne çıktı. Orayı ziyaret ettik ama muhatap bulamıyoruz. Keyfi bir yönetim ve umursuzluk var. Özel bir şirkete ait olabilir ama sürekli sorgulanmalı. İhale diyorlar ve arayıp soran, ilgilenen yok. Nasıl yönetiliyor, neler yapılıyor, amacına hizmet ediyor mu sorgulanmıyor. Çöplüğün iyi bir yönetimi yoktur. Orada çalışanlar dahi Türkçe bilmiyor, sorumlu bulmak mümkün değil. Merkezi hükümete de bu yönde şikayetlerimiz oldu. Bu alanın belediyeler birliğine devredilmeli ve kimsenin keyfinde olmamalı. Daha düzenli bir merkez olması gerek. 5 gündür bu alana çöp kabul edilmiyor, nereye çöp döküyorsunuz diye soran yok. Özel bir alan bulduk, döküyoruz, çöplük açıldığı gün tümünü toplayıp Güngör’e götüreceğiz.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Bu depolama alanı, taleplere tam anlamıyla cevap vermiyor”

“Kendimiz bize ait olan transfer istasyonunda stokluyoruz, açıldığı zaman Güngör’e taşıyacağız. Katı atık sorunu çok ciddi sıkıntılar yaratan bir sorundur. Güngör’de ise olan bu depolama alanı, taleplere tam anlamıyla cevap vermiyor. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yeşil atık ve diğer atıklar çağdaş ülkelerdeki gibi yapılmalı. Bu bağlamda gerçekten bir reform yapılması gerek.

Bazen ‘yol kaygandır, çöp getirmeyin’ deniliyor, çözüm önerisi sunan veya kalıcı bir çözüm bulan yok. Özel firmaya bile verilmiş olsa çözüm bulunmalı. Birçok öngörülmeyen atık da buraya gidiyor, depolama alanları dolmuş vaziyettedir.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Bir haftadır Güngör’e çöp boşaltamayan diğer kurumların çöpleri nereye koyduğu kimsenin belli ki umurunda değil”

“İçişleri bakanlığının kontrolünde olan ve özel bir İşletmeye çalıştırılması için ihale edilen Güngör çöplük alanı neredeyse 1 haftadır tesis içindeki yangından dolayı hiç bir atığı kabul etmiyor.

Topladığımız atığı boşaltabileceğimiz geçici alanlar da tarafımıza gösterilmiş durumda değil

Biz de LTB olarak tesis çöp kabulüne başlayana kadar arıtma tesisi bölgesinde bir alan yaratarak geçici olarak çöplerimizi bu alana aktarmaktayız. Aktardığımız çöpler Güngör çöp tesisi çöp kabulüne başladığında toplanarak Güngör’e aktarılacaktır. 1 haftadır Güngör’e çöp boşaltamayan diğer kurumların çöpleri nereye koyduğu kimsenin belli ki umurunda değil ama bizim en azından planlı bir uygulama yaptığımızı arayıp bilgi talep eden herkes öğrenebilirdi.”