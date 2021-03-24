Güngör halkı, yeni taş ocağına karşı eyleme gidiyor

Güngör köyünde açılması planlanan eski taş ocağına karşı Cumartesi eylem yapılacak.

Güngör köyü muhtarı Ayhan Demirtaş köylerinde yeni bir taş ocağı açılmasıyla ilgili girişim olduğunu kaydederek, buna hem Güngörlülerin hem de Taşkentlilerin karşı olduğunu açıkladı.

Güngör köyü Muhtarı Ayhan Demirtaş, 27 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de açılmak istenen yeni taş ocağının önünde, Güngör halkı, Taşkent halkı ve çevre örgütleri tarafından eylem gerçekleştireceklerini açıkladı.

Güngör Muhtarı Ayhan Demirtaş daha önce konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Güngör köyünde yıllardır çalışmaz durumdaki taş ocağının yeniden faaliyete geçeceği bilgimize gelmiştir. şu anda zaten 3 adet faal taş ocağı mevcuttur ve bunlardan bir tanesi ilgili açılmak istenen ocağın sahibi ve veya ortağınındır ve 2nci bir ocak izini talep etmektedir.

Köyümüzün üstü ve doğusu taş ocaklarıyla çevrilmiştir. Bu açılmak ve izin almak istenen taşocağı köyümüzün batı kısmında ve en yakın ikamete 500 metre mesafededir.

Zaten köyümüz mevcut taşocakları nedeniyle hem çevresel hem de sağlıksal olarak zarar görmektedir. Aynı zamanda ilgili taşocağı Taşkent köyünü de yakından ilgilendirmektedir ve çalıştırılması durumunda patlatma ve tozlardan her iki köyde zarar görecektir ve Taşkent sakinleri de şikayetçidir. Zaten halihazırda doğa ve çevre zarar görmüş bulunmaktadır.

Daha fazla doğa katliamına ve çevre kirliliğine müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim. Evlerimiz patlatmalardan ve taşocağı tozlarından dolayı yaşanamaz hale gelmektedir. Bu konuyla ilgili daire ve bakanlığa köylülerimiz tarafından imzalı şikayet dilekçemiz verilmiştir. Tek istediğimiz köyümüzde yaşam hakkıdır bu ilgili taşocağına izin verilmemesi için her türlü yasal haklarımız yanında yasal hakkımız olan eylem de dahil her yolu kullanmaktan çekinmeyeceğimizi siz değerli kamuoyunun bilgisine sunarım.”