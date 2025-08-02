Güney’in nüfusu 2023 rakamlarına göre 966 bin 400 kişi

Kıbrıs’ın güneyinde 2023 yılı sonuna kadar olan “de jure” nüfusun (ülkede yasal ikamet hakkına sahip kişiler) 966 bin 400 kişi olduğu açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere göre, 2022 yılıyla kıyaslandığında nüfusta 17 bin 300 kişilik artış kaydedildiğini ve 966 bin 400 kişiden 475 bin 600’ünün erkek, 490 bin 800’ünün kadın olduğunu yazdı.

Gazete, nüfustaki en fazla kişi sayısının 15-44 yaş arasında olan kişiler olduğunu kaydetti.