Güneye zeytinyağı ihracatı üreticilere ‘umut’ verdi: “Dış pazar için kapıyı araladık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde üretilen zeytinyağının güneye ihracatı, üreticilere umut verdi… Üretici, “Olumlu bir adım atıldı. Ambargo kırıldı. Dış pazara açılmak için kapıyı araladık” dedi.

Geçtiğimiz gün Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ilk kez Kıbrıs’ın güneyine zeytinyağı ihracatı gerçekleşti, ihracatı YENİDÜZEN’e değerlendiren zeytinyağı üreticileri, üretmek için motive bulduğunu belirtti.

Daha önce böylesi bir adımın atılmadığının altını çizen üreticiler, bu yöndeki çalışmaların devam etmesi yönündeki isteklerini de talep etti.

Önümüzdeki sonbahar aylarında başlayacak olan sezon hakkında da kısa değerlendirmelerde bulunan zeytinyağı üreticileri, rekoltenin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini ancak genel anlamda “orta derecede” olduğunu dile getirdi.

120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağı satıldı

Yetkili odaların yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçtiğimiz Salı günü Kıbrıs’ın güneyine ilk ihracat da yapılmış, 120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağının yanı sıra, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürün de numune olarak yollanmıştı.

Zeytinyağı üreticileri ne dedi?

Tayfun Tüccar (Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Ltd. / ZEYSAN Başkanı):

“Aylarca uğraştık, olumlu bir adım”

“Gerek Ticaret Odası ve Sanayi Odası gerekse bakanlık nezdinde dernek olarak bunu başarmak için aylarca uğraştık. Bu durum, bizlere dış pazarlarda daha kolay yer bulabilme ve ürünlerimizi ihraç edebilme imkânını sağlayacak. Olumlu bir adım…”

Kıbrıs Türk Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayiciler Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar, uzun çalışmalar yapıldığını ve bu uzun çalışmalar sonucunda atılan adımın olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Tüccar şöyle konuştu:

“Bu adım olumlu bir adımdır. Gerek Ticaret Odası ve Sanayi Odası gerekse bakanlık nezdinde biz dernek olarak bunu başarmak için aylarca uğraştık. Yeşil Hat Tüzüğü’nde hakkımız olan işlenmiş gıdaların ihracatını yapabilmek için çalışmalarımızı yürüttük. Neticede son gelişmeler ve geçen gün de resmi olarak düşük miktarda da olsa ihracat yapılması bir başarıdır. Bu, ülke ekonomisi ve sektörümüz açısından olumlu bir gelişmedir. Bu durum, bizlere dış pazarlarda daha kolay yer bulabilme ve ürünlerimizi ihracat edebilme imkânını sağlayacak.

Bu yılki rekolte anlamında da konuşacak olursak, Bölgesel olarak kimi yerde daha az, daha fazla söz konusu. Ancak genel anlamda normal bir sezon geçmesi bekleniyor.”

Durmuş Aydın (Aydın Zeytinyağı):

“Aradaki engel kalktı, dünya pazarına açılacağız”

“Ürettiğimiz zeytinyağı güneyde kayıt altında değildi ve satışımız için bir engel teşkil ediyordu. Atılan bu adımla birlikte aradaki engel kalktı. Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum”

Akçay’da bulunan Aydın Zeytinyağı fabrikasının direktörü Durmuş Aydın, atılan adımla birlikte büyük bir engelin kalktığını ifade etti.

Aydın şunları söyledi:

“Atılan adım dünyaya açılmak demektir. Yan yana iki toplum var. Bizim ürettiğimiz zeytinyağı güneyde kayıt altında değildi ve satışımız için bir engel teşkil ediyordu. Atılan bu adımla birlikte aradaki engel kalktı. Bu olayın gerçekleşmesi bütün yerli ürünler için de bir emsal teşkil edecek. Ben, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Kurlardaki değişimden dolayı da döviz bazında satış yapabileceğiz. Üretici açısından iyi oldu elbette ama bunun bir de tüketici bacağı var. Şu anda kuzeyde 50-60 TL’ye zeytinyağı bulabiliyoruz. Güneyde 6 Euro… Fiyat güneyden belirlenecek ve aradaki makas daralacak. Artık üretmek maliyetli bir hale geldi. Üretmek çok değerli oldu, üreticinin hakkını alabilmesi açısından böyle bir açılım iyi oldu. Artık, yapmamız gereken şey, üretmeye odaklanmamız olacaktır. Rekolte orta denilebilecek bir düzeyde. Ağaçlar dolu değil, boş da değil. Çiçekte bir yanma olayı gerçekleşti, bu da rekolteyi etkileyecek. Ancak ürün dalında seyrek olduğu için daha kaliteli de olabilir.”

Ziya Sezey (Yeşil Lefke Ticaret):

“Olumlu bir adım, şimdi daha çok üretmek zamanı”

“Şimdiye kadar denenmiş bir olay değil ve bu durum biz üreticilerin önünü açacak. Zeytin ve zeytinyağı Yeşil Hat Tüzüğü’ne dahil değildi, dahil edilmesi güzel bir şey. Şimdi daha çok üretme zamanı”

Yeşil Lefke Ticaret şirketinin direktörü Ziya Sezey, atılan adımın şu ana kadar denenmediğinin altını çizerek, bu durumun üreticilerin önünü açacağını dile getirdi.

Sezey’in değerlendirmesi şöyle:

“Böyle bir adımın atılması olumlu… Ancak bu sadece zeytin veya zeytinyağı ile sınırlı kalmamalı. Hammadde konusunda da çalışmalar yapılmalı. Şimdiye kadar denenmiş bir olay değil ve bu durum biz üreticilerin önünü açacak. Zeytin ve zeytinyağı Yeşil Hat Tüzüğü’ne dahil değildi, dahil edilmesi güzel bir şey. Şimdi daha çok üretme zamanı. Bu sezonki rekolteye bakıldığı zaman ise orta derecede bir rekolteni olduğu öngörülüyor. Ülkemiz için yeterli olacaktır.”

Burhan Bardak (Bardak Zeytinyağı):

Önümüzde büyük bir ambargo vardı bu ambargo kırıldı”

“Bundan böyle ürettiğimiz zeytinyağı daha da değer kazanacak. Önümüzde daha önce büyük bir ambargo vardı böylelikle bu ambargo kırıldı. Güney Kıbrıs aracılığıyla dünyaya kapıyı araladık”

Mesarya bölgesinde bulunan Bardak Zeytinyağı şirketinin direktörü Burhan Bardak, “Güney Kıbrıs aracılığıyla dünyaya kapıyı araladık diyebiliriz. Güzel bir gelişme” değerlendirmesini yaptı.

Bardak şöyle konuştu:

“Sektör adına sevindirici ve güzel bir adım oldu. Bundan böyle ürettiğimiz zeytinyağı daha da değer kazanacak. Önümüzde daha önce büyük bir ambargo vardı böylelikle bu ambargo kırıldı. Güney Kıbrıs aracılığıyla dünyaya kapıyı araladık diyebiliriz. Güzel bir gelişme. Rekolteye baktığımız zaman bu yıl ki rekolte bölge bölge değişkenlik gösteriyor. Yağışların az olması nedeniyle Mesarya bölgesinde zayıf bir sezonun geçeceğini tahmin ediyoruz.”

Tevfik Kırımlı (Mehmetçik Zeytinyağı):

“Üreticilerin önü açıldı”

“Yoğun geçen çalışmalar sonucunda güneye zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi. Bu durum, biz üreticilerin önünü açtı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu gelişmeyle birlikte üretici ümitlidir”

Mehmetçik Zeytinyağı direktörü Tevfik Kırımlı ise, ihracat konusuna sıcak baktıklarını söyledi, ülkede yaşanan sorunlara rağmen yaşanan bu gelişmeyi “ümit verici” olarak yorumladı.

Kırımlı’nın açıklamaları şöyle:

“Yoğun geçen çalışmalar sonucunda güneye zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi. Bu durum, biz üreticilerin önünü açtı. Bizler ihracat konusuna sıcak bakıyoruz. Ben geçen yıl aldığım özel izinle 120-130 ton Türkiye’ye ihracat gerçekleştirmiştim ve çok faydasını görmüştüm. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu gelişmeyle birlikte üretici ümitlidir. Ancak, sonbaharda başlayacak yeni sezonda yeterli rekolte beklemiyoruz. Havanın dengesiz gitmesi, çiçeklerin düşmesi rekolteyi düşürdü, orta Mesarya’da yağışlar düşük oldu. Bu yıl sadece ülkemize yetecek kadar rekolte olacak.

Ancak zeytinin bir dolu yılında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak.”