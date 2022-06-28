Güneye ilk zeytinyağı ihracatı yapıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yıllardır verdiği haksızlık mücadelesinin sonuç verdiğini, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne geçilerek ilk kez güneye zeytinyağı satışının gerçekleştiğini duyurdu.

120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağının Kermiya geçiş noktasından güneye gönderildiğini açıklayan Oda, ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürünün de numune olarak yollandığını duyurdu.

Sanayi Odası’dan yapılan açıklamada, “Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” denildi.