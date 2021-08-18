Güneye gelen turist sayısı geçen yıla oranla arttı

Güneye gelen turist sayısının, ilk 7 ayda, geçen yıla oranla arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi Kıbrıs’ın güneyine gelen turist sayısının, en fazla Temmuz ayında olmak üzere ilk 7 ayda, 2020 yılının aynı dönemine oranla artış gösterdiğini yazdı.

GüneyeTemmuz 2021’de gelen turist sayısının 297 bin 308, Temmuz 2020’de ise bu rakamın 64 bin 914 olduğunu yazan gazete, Temmuz 2021’deki turist sayısının 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 358 arttığını da belirtti.

Habere göre, Ocak-Temmuz 2021 döneminde gelen turist sayısı 638 bin 292 iken 2020 yılının aynı döneminde ise bu rakam 320 bin 589’da kaldı.

Gazete haberinde ayrıca, Temmuz 2021’de, 83 bin 926 ile en çok Rus turistin ülkeye geldiğini bunu Birleşik Krallık (29 bin 149), Polonya (22 bin 460), İsrail (16 bin 171), Ukrayna (14 bin 731), Yunanistan’ın(13 bin 957) takip ettiğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta ikame eden kişilerin yurt dışı seyahatleri Temmuz 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 oranında artış gösterdi.

Buna göre, 62 bin 961 kişi Temmuz 2021’de yurt dışına seyahat ederken 2020’de yurt dışı seyahati 37 bin 406 olarak kaydedildi.

Habere göre, Kıbrıslı Rumlar en çok Yunanistan, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya’ya seyahat etti.