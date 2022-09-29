“Güneye geçiş azaldı, mobil birleşmeye talep düştü”

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı ile Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerinde yaşanan düşüş, ‘mobil birleşme’ uygulamasına da yansıdı.

Güneye geçişlerin azalması, mobil telefon kullanıcılarının cep telefonlarını adanın her yerinde kullanmasına olanak sağlayan "roaming" ücretli iletişime talebi de düşürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan adadaki her iki GSM operatörü de roaming uygulamasının herhangi bir sıkıntı olmadan devam ettiğini belirtirken, talebin düşük olduğunu ifade etti.

Her iki operatör de uygulamanın aynen devam ettiğini kaydederken, kişi bazlı yaşanan sıkıntılar olması durumunda operatöre baş vurulması gerektiği belirtildi.

Nasıl uygulanır?

Uygulama için servisin sadece Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaparken aktif edilip, kuzeye geri dönünce kapatılması önerilmişti.

Bahsi geçen servisi uygulamak isteyen Turkcell abonelerin, ‘Güney Kıbrıs’ servisini açıp hattını konuşma, SMS ve internet kullanımına açmak için AÇ yazıp 1717'ye göndermesi gerekirken, Telsim kullanıcılarının ise AC yazıp 7075’e mesaj göndermesi yeterli oluyor.

Servisin iptali için Turkcell hatlarda KAPA yazıp 1717’ye SMS göndererek, Telsim’de ise 7075’e KAPAT yazarak gönderilen mesaj ile servisin kapanması sağlanıyor.

Dakikası 4 TL ila 5,40 TL

Turkcell, fiyat tarifesinde Kıbrıs'ın güneyinde cep telefonu ile konuşmanın dakikası 5,4 TL iken bu rakam Telsim’de 4,12 TL.

KKTC Turkcell hattıyla Kıbrıs'ın güneyinde, kuzeyinde ve Türkiye yönündeki aramalarda dakika başı 5,4 TL, gelen aramalarda dakika başı 3,4 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 17.5 TL ve SMS için 2,1 TL, data için ise 0,94 TL/KB.

Öte yandan Telsim hatlarıyla Kıbrıs'ın güneyinde, kuzeyinde ve Türkiye yönündeki aramalarda dakika başı 4.12 TL ödenirken bu rakam gelen aramalarda dakika başı 1.53 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 11.75 TL ve SMS için 0.50 TL.

Uygulama neydi?

Hatırlanacağı üzere; Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemler kapsamında ilk adımı 2014’te atılan, Şubat 2019’da da yeniden gündeme gelen ‘mobil birleşme’ 11 Temmuz itibarıyla gerçekleşmişti. Akabinde internet (data) kullanımı ise Ekim ayının ilk günlerinde devreye girmişti.

İlk etapta çağrı (ses) ve SMS kullanımları için tüketiciler, Mobil (GSM) cep telefonlarını artık adanın her yerinde kullanılabilecek ancak "roaming" ücreti ile “dakikası 4 TL”den cebine yansıyacaktı.

Mobil operatörler adanın güneyinde geçerli olacak, ilk etapta çağrı (ses) ve SMS kullanımları için ‘roaming ücretlerini’ belirlemesinin ardından internet (data) kullanımına yönelik çalışmalar ise Ekim başında tamamlanmıştı.

Böylece mobil cihazlarda internet kullanımına da 1 Ekim tarihinden itibaren adanın her iki yanında başlanmıştı.