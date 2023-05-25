Güneye ait 36 tarihi eser Avustralya tarafından iade edildi
Avustralya vatandaşlarının elinde bulunan 36 tarihi eserin, Kıbrıs’ın güneyine iade edildiği belirtildi.
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Avustralya vatandaşlarının elinde bulunan 36 tarihi eserin, Kıbrıs’ın güneyine iade edildiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, bahse konu 36 tarihi eserin Avustralya National Üniversitesi, Sydney Üniversitesi ve güney makamlarının iş birliği çerçevesinde güneye iade edildiğini yazdı.
Gazete, Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına dayanarak, tarihi eserlerin 20 Mayıs tarihinde güneye geldiğini belirtti.
Tarihi eserlerin, Bronz Çağı’ndan Roma dönemine kadar olan çeşitli dönemlere ait olduğu kaydedildi.
Fotoğraf: ARŞİV
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Etiketler : güney, TARİHİ ESER