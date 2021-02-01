Güneye 69.403 doz AstraZeneca aşısı

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı, üretici şirketten aldığı bilgiye göre, Kıbrıs'a 69.403 doz AstraZeneca aşısı verileceğini duyurdu.

Kıbrıs Haber Ajansı, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yer verdi, haberde 18 yaş ve üstü kişilere COVID-19’u önlemek amacıyla COVID-19 aşısı AstraZeneca’nın koşullu pazarlama izni için Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın tavsiyesine atıfta bulundu. Bakanlığın açıklamasında, "Bu gelişmeyi takiben ve üretici firmanın verdiği bilgilere göre, Kıbrıs şubat ayında toplam 69.403 doz aşı alacak" denildi.

Habere göre bakanlık, teslimat tarihlerini 7 Şubat ve 17 Şubat olarak belirlendiği, üçüncü bir partinin ise şubat sonunda teslim edileceği duyuruldu.