Güneye 61 kaçak mülteci iddiası

Adanın kuzeyinden güneyine 61 kaçak mülteci geçtiği iddia edildi, güvenlik birimleri bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

Alithia gazetesi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kişinin dün Paralimni’ bölgesine bağlı Ay.Triada sahilinde tespit edildiğini yazdı.

Mültecilerin, dün sabah Paralimni’de kuzeyden geldiği iddia edilen gemide tespit edildiğini yazan gazete, gemide 42’si erkek, 8’i kadın ve 11’i çocuk olmak üzere 61 kişinin bulunduğun belirtti.

Alithia gazetesindeki habere göre kaçak mülteciler Purnara’daki mülteci kabul merkezine gönderildi.

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