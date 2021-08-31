Güneyden kuzeye: Teknik yardım ve destek sağlayabiliriz!”

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis, Karpaz açıklarındaki petrolle ilgili Kıbrıs Türk tarafıyla temasa geçtiklerini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA) kaynaklarına göre, Kıbrıs Rum tarafı, “Kıbrıslı Türklere teknik yardım ve destek sağlayabileceğini” bildirdi.

CNA’nın haberine göre “Kıbrıs Türk tarafıyla pazartesi günü iki kez temasa geçildi ve aynı kaynaklara göre ikinci telefonda, petrol sızıntısının, Apostolos Andreas Manastırı’nın bulunduğu Karpaz Yarımadası’nın doğu kıyısına salı sabahının erken saatlerinde ulaşmasının beklendiği bilgisi iletildi”