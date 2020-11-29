Güneyden geçişte "çifte standart" iddiası

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları, geçiş noktalarında farklı yorumlanıyor, çifte standart uygulamalar dikkat çekiyor.

Kıbrıslı şair Fikret Demirağ’ın anma programı nedeniyle güneyden gelen Kıbrıslı Rum şairlerin geçişine izin verilirken, Kıbrıslı Türk şair Neşe Yaşın’a ise “karantina” şartı kondu.

Üst Kurul’un son açıklamasında, “Güney Kıbrıs’tan ülkemize günübirlik geçiş yapacak kişiler son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını sınır kapılarında görevli personele ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır” denmesine rağmen uygulamanın “etnik kimlik” temelinde yapıldığı bildirildi.



Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Güncel PCR testi olmadan geçmeye çalıştığı için engellendi”

Kıbrıslı Türk Şair Neşe Yaşın ve aynı gruptan bir kişinin daha PCR testleri güncel olmadığı için geçişine izin verilmediğini iddia eden Pilli, “Güncel PCR testi olmadan geçmeye çalıştığı için engellendi. Testleri güncel olsaydı karantina uygulaması istenmezdi. Diğer grup üyelerinin geçtiği gibi onlar da geçekti. Testleri güncel olmadığı için geçemediler” dedi.

Yaşın: “Barışı ne zaman yapacağız?”

Yaşananlarla ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Kıbrıslı Türk şair Neşe Yaşın; “Barışı ne zaman yapacağız?” diye sordu. Yaşın, geçiş yapmak için verilen mücadeleyi şöyle paylaştı:

“Beni kapıdan geçirmediler. Geçersem bir hafta karantinada kalmalıymışım. Kıbrıslı Rum arkadaşlar geçti ben geçemedim. Şiir otobüsü 75 dakika geç ve bensiz kalktı. Otobüs ahalisi bir saatten fazla mücadele verdi beni geçirmek için. Üzgün üzgün eve döndüm sonuçta. On yıl sonra ilk kez ben olmayacağım Fikret Demirağ anmasında... Barış’ı ne zaman yapacağız?”