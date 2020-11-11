Güneyden bir ölüm haberi daha

Güneyde artan vakalar nedeniyle kısa süre önce pandemi hastanesine dönüştürülen Mağusa’daki referans hastanesinde tedavi görmekte olan 92 yaşındaki kadın bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Böylece son 48 saat içerisinde yeni tip koronavirüs nedenli can kayıpları 4’e yükseldi.

Kıbrıslı Rum haber kaynakları, 92 yaşındaki kadının kronik rahatsızlıkları bulunmakla birlikte ölüm sebebinin yeni tip koronavirüs olduğu bilgisini geçti.

Bu arada, güneyde koronavirüs tanısı ile tedavi görmekte olan hasta sayısı 54’e ulaştı. Yataklı tedavi görenler arasında 15 yaşında bir genç de bulunuyor.