Güneyden basın özetleri (9.6.2023)

Politis gazetesinin ana haberi dün Mecliste onaylanan ve bugüne kadar çok tartışılan bir konu olan indirimli yüzde 5 konut KDV’si yasasıyla ilgili.

Başlıklar şöyle:

“Değeri 350 bin avroya kadar olan alan için yüzde 5 KDV uygulaması konusunda Mecliste uzlaşıldı – Son söz yasanın AB’nin muadil yasasıyla uyumlu olup olmadığını inceleyecek olan Avrupa Komisyonuna ait”

Ön sayfasında şöyle yazıyor:

İlk konuta indirimli KDV yasası 42 evet ve bir çekimser oyla dün Meclisten geçti. Tüm partiler konuya uzlaşmacı bir çözüm bulunması gerekliliğinden söz etti ancak bu arada karşılıklı suçlamalar da eksik değildi.

Onaylanan yasaya göre ilk konutun teslim alınması ya da inşasında indirimli yüzde 5 KDV uygulaması, değeri 350 bin avroya kadar olan ilk 130 metre kare için geçerli olacak.

Bununla birlikte her şey önümüzdeki dönemde, AB makamlarının söz konusu yasanın AB’nin muadil yasasıyla uyumlu olup olmadığını incelemesi sonucunda kesinlik kazanacak. Yasanın AB yasasını ihlal etmesi durumunda, muhtemelen Kıbrıs Cumhuriyeti ceza olarak yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalacak.

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Konuyu ana haber olarak veren diğer bir Kıbrıs Rum gazetesi Haravgi s d.

“AB’nin onaylaması koşuluyla ana konutun ilk 130 m2'si için %5 KDV – Ön koşul konutun tamamının 190 metre kareyi ve toplam değerinin 475 bin avroyu aşmaması”

Başlıkların altında şu noktalara dikkat çekiliyor:

Yeni yasa, önümüzdeki günlerde, kontrolden geçmesi üzere Avrupa komisyonuna iletilecek.

İmar izninin alınması veya imar izni başvurusu sırasında ara hükümler yürürlükte olacak...

Önceki hükümete altın pasaportlar ile ilgili, şimdiki hükümete ise barınma konusuyla ilgili sorumluluklar yüklenildi.

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Alithia gazetesinde Kıbrıs Türk hellimi ile ilgili bir ana haber yer alıyor.

“Kıbrıs Türk hellimine Avrupa fonları – Ticareti sadece yeşil hat vasıtasıyla yapılacak”

Kıbrıslı Türk üreticilerin şart koşulanlara uydukları teyit edildiğinde, sertifikalı ürün POP hellimin ticareti yapılabilecek.

Kıbrıs Türk toplumunda 50 bin büyük baş ve 325 bin küçük baş hayvana süt üretimini etkileyen brucella kontrolü yapılacak.

Avrupa Komisyonu AB’nde Kıbrıs Türk POP hellimi ticaretinin 2024 yılı sonlarından önce başlayacağını tahmin ediyor.

Kıbrıslı Rum küçük baş hayvan yetiştiricilerinin POP hellim kontrollerine dair Tarım Bakanlığına yönelik soruları halen cevapsız.

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Ve son olarak da Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“36 milyon avro uçtu gitti - Pandemi sırasında şirketleri destekleme planıyla ilgili üstünkörü ve uydurma işler – Avrupa komisyonuna sundukları plan başka, uyguladıkları başka”

Pandemi döneminde şirketleri destekleme planı çerçevesinde yapılan büyük ve çok sayıda üstünkörü ve uydurma iş 36 milyon avronun yok olmasına yol açtı.

Sayıştay raporunun ortaya koyduğu reddedilemez kanıtlara göre hak sahibi olmayan kişilere 32 milyon avro ödendi, vergi mükelleflerinin sırtından ise hak sahibi olmadıkları halde Kıbrıs’ta faaliyet yürüten şirketlerden bazıları dahil birtakım şirketlere 13,8 milyon avro verildi. 32 milyon avronun geri alınması için hiçbir işlem başlatılmadı, yabancı şirketlerden ise 9 milyon 779 bin 701 avro geri alındı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları…

Haravgi gazetesinden:

“PEO: Emek deregülasyonuna son verilsin”

PEO genel Sekreteri Sotirulla Haralambus, sendikanın yürütme bürosu üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'le yaptığı görüşmenin ardından, emek deregülasyonu ve ucuz iş gücü ile çalışma haklarının verilmemesi olgusunu durdurmak için devletin önlemlerle müdahale etmesi gerektiğine değindi. Cumhurbaşkanına çalışanları ilgilendiren tüm temel çalışma ve sosyal meseleleri içeren bir muhtıra teslim edildi.

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“Mercan Körfezinde bir villa sahibi havuzunu denize boşaltıyor”

Baf’ın en meşhur denizi olan Mercan körfezinde bilinçsiz bir villa sahibinin havuz suyunu sistemli bir şekilde denize boşaltması sonucunda toprak yolda çatlaklar oluştu ve denize akan suyun sürüklediği toprak sahili bataklığa dönüştürdü. Hakkında yapılan şikâyet sonucunda villa sahibine caydırıcı bir ceza uygulanacak yerde sadece 200 avroluk ceza kesmekle yetinildi.

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“Kıbrıs Hasta Dernekleri Federasyonu OSAK: Bir hastalar toplumu muyuz”

Kıbrıs’ta ihtiyaçların karşılanması için sadece 3-4 MR tarayıcı cihazı yeterli iken mevcut cihazların sayısı çift sayılı rakama ulaştı. Kıbrıs AB ülkeleri arasında nüfusuna oranla en yüksek doktor sayısına sahip ülkelerden bir tanesini oluşturuyor. YESİ hak sahiplerinin onda biri en az bir ameliyat oluyor.

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Filelefteros’tan kısa kısa:

“Hakemler Birliğine konan bomba olayı ile ilgili iki kişi aranıyor – Olayın nedenlerine yönelik soru işaretleri”

Polis, lig maçlarının sona ermesinden hemen sonra gerçekleşen Ηakemler Evi’ne bombalı saldırının nedenleri peşinde.

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“Asya Karaali: Sarhoştular. İspanyol olduğumu da söylesem yine saldırıya uğrardım”

25 yaşındaki Asya Karaali’ye saldıran iki Kıbrıslı Rum ağır ithamlarla Mahkemenin karşısına çıkarılıyor.

Haravgi ve Politis de Filelefteros gibi haberi ön sayfasında veriyor. Haravgi’nin ilgili başlığı:

“K/Türk Asya Karaaliye saldırı olayıyla ilgili tutuklanan iki şahıs hakkında suç duyurusu yapılmakla birlikte ırkçılıkla itham edilmediler – Asya: Tacizlerini reddettiğim için öfkelendiler”

Politis’in başlığı:

“İki Kıbrıslı Rum 6 Temmuz’da sanık sandalyesine oturacak – Asya’nın olay gecesi eline sopa alan Kıbrıslı Türk arkadaşı yargılanmayacak sadece kendisine bazı uyarılarda bulunulacak”

Haberi üçüncü sayfasında veren Alithia gazetesinin ise başlıkları şöyle:

“Kıbrıslı Türk genç kadının darp edilmesi olayıyla ilgili 22 ve 30 yaşındaki iki kişi sanık sandalyesinde – Şikâyetçi, etnik kökeninden bağımsız olarak, faillerin laf atmalarını kabul etmediği için saldırıya uğradığını söyledi”

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Son olarak da Alithia’dan bazı haber başlıkları:

“Kıbrıslı Türkler Uluslararası alanda tanındı – Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin başkanlığını devraldılar”

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“Türkiye – sözde devlet arasında yeni ilhak protokolü”

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“Tatar’dan Aloa hakkında tepki – Mayıs ayında kazıların başlaması yükümlülüğüne uyulmadığını düşünüyor – Kayıp Kişiler Araştırma Komitesi üyesi Pol Enri Arni iki toplum liderinin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı”

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“Üstüste suç faaliyetleri – Sadece birkaç saat içinde Protaras’taki bir otelde 41 yaşındaki bir kişiye bıçakla cinayet girişimi, Limasol’da bıçaklar konuştu; üç yaralı, Aşağı Lakatamya’daki Hakemler Evi’ne bombalı saldırı – Durum vahim”

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“29 Temmuz 2024’te yurttaşlar yerel yönetim ve Avrupa Parlamentosu için oy kullanacak”