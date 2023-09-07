Güneyden basın özetleri (7.9.2023)

Alithia bugünkü ana haberini “Irkçılar ekonomiyi felç ediyor – Göçmenler işten ayrılıyor – İnşaat sektörü çalışacak insan bulamıyor” başlıkları altında veriyor.

Haberde şöyle yazıyor:

Kıbrıs’taki göçmenler korku içinde yaşıyor. Göçmenler korkudan -başta inşaat sektörü olmak üzere- işe gidememenin yanısıra artık sokakta da dolaşmıyorlar.

15 yıldır Kıbrıs’ta çalışan Pontuslu bir kadın Alithia’ya ailesinin, Kıbrıs’a yerleşmiş ve hayatlarını burada kurmuş olmalarına rağmen, ciddi biçimde Kıbrıs’ı terk etmeyi düşündüğünü söyledi.

Delivery çalışanları son günlerde yüzü maskeli kişilerin saldırılarına uğradıktan sonra sokağa çıkmıyor.

İnşaat Müteahhitleri Federasyonu OSEOK Başkanı Stelyos Gavriil üzücü gelişmelerden sonra güven eksikliği nedeniyle işlerini terk eden yabancı çalışanlar sorununa çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Sadece inşaat sektörünün değil Kıbrıs ekonomisinin tamamının riskle karşı karşıya olduğunu söyleyen Gavriil “Geçici bir önlem olarak, üçüncü ülkelerden gelen kişilere çalışma izni verilmesi konusu çözülünceye kadar, iltica başvurusunda bulunmuş olan göçmenlerin çalışmasına izin verilmesini” önerdi ve ülkenin büyük yatırımlarının ve büyük devlet kalkınma çalışmalarının zor durumda kalmaması için Çalışma ve İçişleri Bakanlarına OSEOK’un bu önerilerini pozitif karşılaması çağrısında bulundu.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Hloraka ve Limasol’da gelişen olayların sorumlulukları hem siyasi hem de kurumsaldır – Emniyet Müdürü ihmal olduğunu kabul etti ama ikna edici cevaplar vermedi” başlıkları altında yer alıyor. Ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

Göçmenler sorununa bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Göçmenler sonuç verici, insanca politikalarla Kıbrıs toplumuna entegre edilmelidir.

AKEL Ad Hoc Demografi Komitesi ve komite başkanlığının Elamlı bir parlamento üyesi tarafından üstlenilmesi konularını yeniden gündeme getirdi.

13 tutuklu milliyetçi “bravo”lar eşliğinde Mahkemeye götürüldü. Limasol'daki ırkçı pogrom nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler.

Habere göre

AKEL Genel Sekreteri tarafından Baf bölgesindeki göçmenlerle ilgili yetkili kurumlarla ve daha sonra Ηloraka Köy Meclisi ile dün yapılan toplantılarda AKEL'in yapılandırılmış bir göçmen politikasına duyulan ihtiyaç konusundaki tutumunu yineledi. Hloraka ziyareti sonrasında AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptığı açıklamalarda, "Saldırıların ve aşırı sağ pogromun yaşandığı Hloraka'da olmamız tesadüf değil. Hloraka ve Limasol'da yaşananlar durduk yerde gelişen olaylar değildi. Sorunların biriktiği, bir eksiklik olduğu aşikardı” dedi. Stefanu yapıları, altyapıları, prosedürleri, politikaları ve eylemleri içeren kapsamlı ve yapılandırılmış bir göçmen politikasının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen Cuma günü Limasol’daki yabancılara karşı yapılan vahşice saldırılarda tutuklanan 13 kişinin gözetim altına alınma süresi dün sona erdi. Irkçı gruplara ait 13 maskeli saldırgan dün Mahkeme karşısına çıkarıldı.

Saldırganlar Mahkemeye götürülürken Mahkeme avlusunda toplanan ırkçı bir kalabalık onları alkışladı, ırkçı sloganlar attı ve “Vatan, din, aile”, “Yaşasın Yunan ırkı”, “Onları getirenleri cezalandırın kovanları değil”, “Aferin size, delikanlısınız” yazılı panolar açtı.

Zanlıların Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmesine karar verildi.

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Filelefteros gazetesinin ana haberinde “MİT’in provokasyon senaryoları – Olaylar Türkler tarafından yakından izleniyor Türk gizli istihbarat teşkilatı ve işgal altındaki bölgedeki “elçilik” mekanizmaları harekete geçti” başlıkları altında veriliyor.

Türk gizli istihbarat teşkilatı MİT Limasol ve Hloraka’da yaşanan olaylar vesilesiyle, gerek siyasi propaganda olarak gerekse de bilinen provokasyon taktiklerinde kullanmak amacıyla çeşitli senaryolar oluşturdu. Planlar MİT bazında ve Ankara ile anlaşarak işgal altındaki bölgedeki Türk elçiliğinde yapılıyor. Ankara daireleri özgür bölgelerde de faaliyet yürüterek gerek pratikte gerekse de propaganda düzeyinde kullanılacak planlar ele alıyorlar. Teyakkuzda bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti geçmişte bu alanda pek çok örneği bulunan MİT’in olası eylem ve adımlarını izliyor.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Barikat: Yeni gecikmeler oluşturarak geçişleri bloke ediyorlar”

At Demet barikatı “azap ve inleyiş” barikatına dönüştü. Binlerce Kıbrıslı Rum’la Kıbrıslı Türk ve yabancı barikattan geçmek için saatlerce kuyruk bekliyor.

Sorunların çözüleceği yerde çoğaldığını gören öfkeli yurttaşlar Hükümeti karşılıklı geçişlerden ve özellikle de işgal altındaki bölgeden yakıt alınmasından vazgeçirici amaçlı kasıtla suçluyor.

İçişleri Bakanlığı ilgili sorulara sorunun Arşiv ve Nüfus Müdürlüğünün geçiş noktalarına yeni ve deneyimsiz memurlarını yerleştirmiş olmasından kaynaklandığı cevabını verdi. Yanısıra durumu sürekli olarak değerlendirdiklerini ve gerek olursa ekstra personel yerleştirileceğini söyledi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

“Kıbrıs Üniversitesi aldığı bir kararla şiddeti kınadı”

Tüm kıtalarda binlerce mülteci ve göçmeni bulunan Kıbrıs’ın ülkemize sığınan mülteci ve göçmenlere yönelik ırkçı nefrete kapılması ve şiddet uygulaması akla hayale sığmaz. Kıbrıs Üniversitesi'nin Senatosu dün son günlerde Limasol ve Baf'ta gelişen olayları ve saldırıları kınayan bir karar yayınladı.

Kıbrıs Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre “Üniversite Senatosu, Baf ve Limasol'da son dönemde yaşanan olaylarda göçmenlere yönelik organize şiddeti kesin bir şekilde kınıyor ve Kıbrıs toplumunda ırkçı söylemin giderek normalleşmesine ilişkin güçlü endişelerini dile getiriyor”.

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“Sol aşırı sağı durdurmak için öne çıkıyor – Hloraka’da kitlesel antifaşist miting”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün akşam Hloraka’da yapılan ve kitlesel bir katılımın olduğu antifaşist mitingde “Sağ’ın aşırı sağ ve Neonazilerin yoluna halı serdiği bir anda Sol, göçmen ve mültecilere karşı saldırıları durdurmak için kendini öne atıyor” dedi.

Stefanu olayların patlak vermesinin an meselesi olduğunu ve AKEL’in, bir göçmen politikasının mevcut olmaması nedeniyle bu konuda önceden uyardığını belirtti. “Bu politika eksikliğinin anıtları Akaki’deki tel örgü, Purnara göçmen kampı ve Hloraka gettosudur” dedi.

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Alithia’dan bazı haberler:

“Limasol olaylarıyla ilgili ihmal bulunduğunu kabul ettiler – Emniyet Müdürü Meclisin Hukuk Komisyonunun karşısında konuştu”

Milletvekilleri kendilerine yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadığını belirtti.

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“Partiden atmak ELAM’ı taşıdığı ağır sorumluluklardan muaf etmez – DİSİ’den ELAMlı belediye üyesinin nefret söylemine karşı DİSİ’den sert açıklama”

DİSİ’nin ilgili açıklamasında «ELAM belediye meclis üyesinin son derece kabul edilemez ve faşist söylem ve davranışları kapsamlı ve hızlı bir şekilde soruşturularak adalet yoluna gidilmelidir. Bu tür aşırı tutumlar ve nefret söylemi ne yazık ki uzun süredir teşvik ediliyor ve Meclis içinde dahi siyasi ifadesini buluyor”.

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Ve son olarak da Fileleteros’tan kısa kısa…

“Köy Meclisi Hloraka’da cihatçıların olduğunu söylüyor”

Hloraka Köy Meclisi son altı ay içinde köye toplu halde genç cihatçıların geldiği konusunda bilgilendirdi.

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“Keravnos Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sarayına çağırdı”

Önümüzdeki Pazartesi günü Maliye Bakanı Makis Keravnos Meclis partileri ve Meclis Komisyonu başkanlarını Dayanıklılık ve Kurtarma Planı hakkında bilgilendirecek.

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“İGİA hastanesi YESİ’de kalıyor – Devlet Sağlık Sigortası Kurumu için bir şey değişmiyor”

OAİ Başkanı Stavros Mihail Filelefteros gazetesine İGİA hastanesinin olası şüpheli hissedarları olduğuna dair şikâyetler hakkında araştırma yapma yetkisine sahip olmadıklarını netleştirdi.

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“Darp edildikten bir hafta sonra can verdi – Kasıtlı cinayet”

Ksilotimbu’da darp edilen 36 yaşındaki kişinin olaydan bir hafta sonra ölmesinin ardından Polis şimdi kasıtlı cinayet soruşturması başlattı. İki kardeş zanlı tutuklandı.