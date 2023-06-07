Güneyden basın özetleri (7.6.2023)

Politis gazetesinin ana haberi:

“”Cömert” Cumhurbaşkanı 25’er bin avroluk maaşlar biçti - Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık danışmanlarının maaşlarıyla ilgili yasa tasarısı Meclise sunuldu”

Habere göre kestirme prosedürlerle Cumhurbaşkanlığına ve bakanlıklara alınan danışmanların maaşlarıyla ilgili yasa tasarısı milletvekillerinin elinde bulunuyor. AKEL’in yasa tasarısıyla birlikte bugün Mecliste tartışılacak.

İlgili yasa tasarısına göre danışman ve yardımcıların maaşları yılda 25 bin avronun altında olmayacak, istirahat günlerinin sayısı ise 20 olarak belirlendi. Yanısıra danışman – yardımcı sözleşmelerinin memur statüsünde olmadığı ve hiçbir şekilde süresi belirsiz çalışan statüsüne dönüştürülemeyeceği net olarak belirtiliyor. Ayrıca bu çalışanların başka bir meşguliyetinin olması da yasaklanıyor.

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Filelefteros gazetesinin de ana haberi aynı konuyu ele alıyor. Aktaralım:

“Danışmanlara çekidüzen geliyor – Yasa tasarısı Meclise sunuldu – AKEL’in önerisi de bugün Kurumlar Komisyonunda ele alınıyor”

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık ve Müsteşarlık ve Meclis Başkanı Ofisi danışmanları konusunda kopan gürültüden sonra Hükümet ve Meclis ilgili çalışma planını yasalaştırmak için telaşlandı. Konunun bugün tartışılmaya başlanacağı Meclisin Kurumlar Komisyonunda AKEL’in ilgili önerisi ele alınacak. Bunun yanısıra Hükümetin yasa tasarısı da Meclise sunuldu ve bugünkü tartışma çerçevesinde Komisyonun üyelerine dağıtılacak. Yasa tasarısı ve yasa önerisi işe alımların kriterlerini belirliyor.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Faturalar Kıbrıslılara dehşet yaşatıyor – Avro barometre: İnsanların onda dokuzu faturalarını ödemekte zorlanıyor”

Halkın yüzde doksanı faturalarını ödemekte zorlandığını söyledi.

İnsanlar gerek Hükümetin gerekse de AB’nin hayat pahalılığıyla mücadeleye yönelik önlemler konusunda memnuniyetsizlik ifade etti.

Kıbrıslı yurttaşlar yolsuzlukla mücadele konusunda AB yurttaşları arasında en az memnun olanlar.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

Kıbrıs İnsan Kaynakları Geliştirme Başkanlığı AnAD’ta deprem – Yetkili Komisyondan 8 yönetim kurulu üyesi hakkında uyuşmazlık raporu”

İlgili tespit işveren örgütleri ve sendika temsilcilerini ilgilendiriyor.

Yapılan tespitlere göre ilişkileri oldukları mesleki eğitim merkezlerine program onayı veriyorlar.

AnAD’ın Yönetim Kurulu da ta başından itibaren uyuşmazlık koşulları altında işlemesi nedeniyle ilgili yasada da sorun tespiti yapıldı.

Genel Μüdür temel yetkilerin görevlilere devredilmiş olduğunu kabul etti.

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Bugünkü Kıbrıs Rum gazetelerinde yer alan bir ön sayfa haberi Pazartesi gecesi Aya Napa’da yaşanan bir Kıbrıslı Türk genç kadına yönelik saldırı olayı.

Politis ön sayfasında haberi şöyle veriyor:

“Irkçılık canavarı burada – Diş biliyor”

Hafta sonu Limasol’da meydana gelen bir deliveri çalışanını, diğeri ise Aya Napa’da 25 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk kızını hedef alan iki saldırı olayı Kıbrıs toplumu içinde her türlü ırkçılığın son derece yaygın olduğunun çarpıcı bir göstergesi oldu. 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün, kendisine yapılan bu saldırı olayının “iki toplum arasında gerginliğe ve düşmanlığa yol açmamasına” yönelik çağrısı duygulandırdı.

Haravgi aynı konuda şöyle yazıyor ön sayfasında:

Cumartesi günü erken saatlerde Aya Napa'da uğradığı saldırıya ilişkin konuşan Kıbrıslı Türk genç kadın olgun ve önemli siyasi temele sahip bir yaklaşım sergiledi. Asya Karaali, olayın iki toplum arasında gerilim ve düşmanlığa neden olmaması gerektiği mesajını iletti.

Filelefteros gazetesi de haberi ön sayfadan veriyor:

“Kıbrıslı Türk genç kadına karşı yapılan saldırının nedenleri aranıyor – Türk tarafı olayı suiistimal etti”

Gazetenin üçüncü sayfasında geniş biçimde yer alan haberde kısa bir makaleye de yer veriliyor. Aktaralım:

İster Genç kızın kökeni nedenli bir saldırı olsun ister vahşi bir cinsiyetçi saldırı, faillerin cezası ibret verici ve işledikleri suçun ciddiyet boyutunun göstergesi olmalıdır. Olay öncesinde ne yaşanmış olursa osun genç kadının dövülmesini haklı gösteremez. Hele de, gün ışığına çıkan ikinci videoda da görüldüğü gibi, saldırganlardan birinin onu duvarın üstünden dahi itmekten çekinmemesi üzerine hayati tehlike geçirmişken. 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kadının daha ciddi bir şekilde yaralanmaması tamamen şans eseridir. Ayrıca iki taraf arasında gerginlik olmaması için tonu düşürme çabası da takdire değerdir.

Haber Alithia gazetesinin de ön sayfasında şu başlıklarla yer alıyor:

“Şiddet olayı siyasileştirilmesin – Olayın siyasi boyut edinmemesi için yoğun endişeler ve çabalar – 25 yaşındaki Asya’nın dövülmesi kabul edilemezdir”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ilk andan itibaren Kıbrıs Türk lideriyle iletişim kurdu ve ırkçı bir saldırı söz konusu olmadığını netleştirerek olayı kınadı

Ersin Tatar “Adadaki barışçıl ortama zarar veren bu tür olaylar kabul edilemez” açıklaması yaptı

“Dışişleri Bakanlığı”: Kıbrıslı Rumlar bize yaşam hakkı tanımıyor

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Filelefteros’tan kısaca bazı haberler:

“Deliveri çalışanının soyulması olayında 18 yaş altı 5 tutuklu”

Deliveri çalışanına karşı yapılan saldırı olayıyla ilgili 7 kişi tutuklandı, 5 tanesi 18 yaş altı. Aileleri hayretler içinde.

Limasol’daki deliveri çalışanlarına saldırı olaylarıyla ilgili polis araştırmaları devam ediyor. Toplamda 7 sanık tutuklandı, Pakistanlı çalışanlara sopa ve saldırı aletleriyle düzenlenen saldırının failleri ise hâlâ aranıyor. Tutuklananlardan dördü 15, bir tanesi ise 14 yaşında.

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“Göçmenler meselesinde durgunluk”

Geri gönderilen göçmenlerin sayısı yeni gelenlerden daha az. Bununla birlikte sığınma başvurusu yapanların oranı hâlâ nüfusun yüzde 6’sında. AB’nde bu rakam yüzde 1 oranında.

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“25 avroyu öde uzman doktordan randevunu al”

Genel Sağlık Programı YESİ dahilindeki bazı uzman doktorlar yurttaşlara erken tarihte randevu vermek için 25 avro talep ediyor. Kimileriyse YESİ hak sahibinin doktora ödediği ücretin 6 avrodan 25 avroya çıkarıldığını söyleyerek yasal olandan daha fazla ücret alıyor.

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“Kameralar 129 bin ceza kesti”

Dünden itibaren yollardaki kameraların sayısı 20’ye yükselirken, Lefkoşa’daki iki sabit noktada da 6 yeni kamera daha işlemeye başladı.

Trafik polisi Müdürlüğü yardımcı başkanı Haris Evripidu’nun Filelefteros gazetesine verdiği bilgilere göre kamera kullanımının para toplama değil trafik ölümleri sayısını düşürme aracı olduğuna vurgu yaptı ve bu yıl trafik kazalarında ölenlerin sayısında üç kişilik bir düşüş kaydedildiğini ifade etti.

1.1.2022’den bugüne 129 bin trafik cezası kesildi. Bunlardan 106 bini hız sınırını aşma, 17 bini trafik ışığındaki beyaz çizginin ihlali, 6.900’ü ise kırmızı ışıkta geçmekle ilgiliydi.