Güneyden basın özetleri (6.9.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“ELAM belediye üyesinin nefret retoriği yaptığına dair araştırma – Halkın tepkisi ve AKEL Genel Sekreterinin Başsavcıya mektubu üzerine araştırma”

Ön sayfada öne çıkan noktalar:

Stefanos Stefanu: Nefret söylemi oluşturan davranışlar cezalandırılmalıdır ve kabul edilemezdir

Üzerinden günler geçtiği halde kovuşturma makamları olayla ilgili olarak resen harekete geçmedi

ELAM sonradan belediye üyesiyle arasına mesafe koymaya çalıştı… Belediye üyesi istifa etti

Haravgi’nin haberine göre, geçen Cuma günü Limasol’da yüzünü gizleyen şahısların yabancılara karşı saldırıları sırasında ırkçı pogromda yüzünü saklamaya gerek duymayan tanınan hatta mevki sahibi kişiler de yer aldı.

Bunun karakteristik bir örneği, Limasol halkının sosyal medyada şiddetle kınadığı Limasol Belediye Meclisi üyelerinden bir tanesiydi. Ancak her şeye rağmen hiçbir makam olaya tepki göstermedi. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da Limasol’daki ırkçılık karşıtı eylemde yaptığı konuşmada vurguladığı gibi olayla ilgili tanıklıklar ve görüntüler mevcut olduğu halde ırkçı olaylara katılan ve nefret söylemi yapan kişilerin tespit edilmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Stefanos Stefanu bir adım öteye giderek Başsavcıya gönderdiği bir mektupla bir belediye üyesinin ve kabul edilemez davranışlarının derhal araştırılmasını talep etti. AKEL Genel Sekreteri mektubunda “Gelişen tüm diğer olayların ve toplumun örnek temsil edecek bir biçimde cezalandırılmasını beklediği davranışların yanısıra belirli bir olaya dikkatinizi çekmek isterim. Limasol Belediye Meclisi üyesi olan bir kişi –ki sosyal medyada görüntüleri de var- Cuma akşamı sokakta iğrenç küfürler savurarak dolaştı, polise “Söylüyorum size; bundan böyle tek bir deliverici görsem öldüreceğim” diye bağırdığı görüldü. Bu tür davranışlar kabul edilemezdir ve cezalandırılmalıdır, özellikle de makamına saygı duyması gereken kişiler tarafından yapılıyorsa” dedi. Stefanu Başsavcıdan söz konusu olayı araştırmasını ve araştırmanın sonucu hakkında onu bilgilendirmesini istedi. Başsavcı AKEL Genel Sekreterinin mektubunun ardından Polise olayı araştırmasına dair talimat verdi. Bu arada ELAM baskılar karşısında Fivos Alkiviadis adlı belediye üyesini “kabul edilemez ve kınanacak davranışları nedeniyle açıklamalarda bulunmaya çağırdı. ELAM savunmasının kabul edilmediğini ve partiden atıldığını iddia etti. Alkiviadis belediye meclisinden istifa etti.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Günah keçisi arıyorlar – Bir mahkûmun Limasol olaylarında yer alması nedeniyle bir gardiyan açığa alındı” başlıkları altında veriliyor.

Şöyle yazıyor:

Paradoks: Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukidi Prokopiu Hloraka ve Limasol’da yaşanan olaylarla ilgili sorumluluklarını üstlenmediği gibi görevlinin de açığa alınmasını istedi.

Hükümet Sözcüsü dün Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in olaylarla ilgili rapor istediğini ve sonuçlar temelinde gereken mercilere sorumluluk yükleneceğini söyledi.

AKEL’in ELAMlı Limasol Belediye Meclisi üyesinin olaylara karıştığına dair şikâyetinden ve söz konusu kişinin polise “Söylüyorum size; Bundan böyle delivericiye rastlarsam öldürürüm” diye bağırmasını gösteren bir videonun ortaya çıkmasından sonra ELAM Limasol Belediye üyesi Fivos Alkiviadis’i partiden attı.

18 yaşındaki bir Milli Muhafız askerinin Suriyeliler tarafından kaçırılarak darp edildiğine dair olayla ilgili olarak Polisin başlattığı araştırma hiçbir şikâyetin belgelendirilememesi üzerine konuyla ilgili olarak tutuklanan iki kişi serbest bırakıldı.

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Filelefteros gazetesi “Devlet çaresiz, teslim diyor – İçişleri Bakanının göçmenlerin yurt dışı edilmesi konusunda üzücü itirafı” başlıklı ana haberinde İçişleri Bakanı Konstandinos İoannu’nun “Pratik olarak onları tutukladığımız anda yurt dışı edemiyoruz. 1000 tutuklunun tutulacağı bir yer olsaydı üç haftada bir yurt dışı etmeler olurdu” dediğini yazıyor.

Bir alt paragrafta ise “Göçmenler sorunu nedeniyle siyasi sarsıntılar” başlığı altında ELAM’ın, kabul edilemez davranışları nedeniyle Limasol Belediye Meclisi üyesini görevden aldığı belirtiliyor.

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Politis gazetesinin ana haberine geçiyoruz.

“Devlet Sağlık Sigortası Kurumu Limasol’daki İGİA özel hastanesinin kime ait olduğunu araştırıyor – Limasol İGİA Polikliniği mikroskop altında” başlıkları altında verilen habere göre Devlet Sağlık Kurumu OAİ dün İGİA Polikliniğinin hisselerine Ukrayna kara parası karıştığına dair bilgilerin ortaya çıkması üzerine yaptığı toplantıda sağlık kurumunun mülk sahiplerine dair araştırma başlatmaya ve hastane yönetiminden bu konuda bilgi istemeye karar verdi.

Araştırmada Ukrayna’daki Privat bank sandalıyla ilgili suçlanan şahıs veya şahısların hastanenin 30 milyonluk hisselerini satın aldığına dair bilgiler araştırılacak. Poliklinik personeli üyeleri kurumun kime ait olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Hastanenin YESİ Sağlık Sistemine katılmasına karşı olan bazı doktorların “çamur atma savaşı” başlatmış olduğunu söyleyen İGİA’nın yönetim kurulu Başkanı Andreas Marangos her türlü araştırmaya açık olduklarını söyledi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden kısaca:

Haravgi gazetesinden:

“AKEL hanelerin ve işletmelerin desteklenmesine yönelik bastırıyor”

Elektriğin sübvanse edilmesi, düşük vergilendirme ve faiz οranları sübvansiyonuna yönelik önerilerine yeniden gündeme getiren AKEL hanelerin ve işletmelerin desteklenmesi için Hükümete bastırıyor.

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Müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyimserlik ifade ettiler – K/Türk politikacılar Kıbrıs sorununun dünyadaki güç dengelerinden etkilendiğini açıkladı

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Politis’ten:

“ELAMlı kabadayı belediye meclisi üyesi istifa etti – AKEL Başsavcıdan müdahale etmesini istedikten sonra”

Irkçı hezeyanına ve deliveri çalışanlarının hayatına kasteden açıklamalarına dair hakkında yapılan şikâyetlerden sonra ELAMlı Limasol Belediye Başkanı görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanlığının önünde bugün yapılması programlanan ve başkent sakinlerine dehşet saçan ırkçı eylem iptal edildi. Bununla birlikte polis alarm durumunda olmaya devam ediyor.

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“OEV alarm verdi”

Kıbrıs İşverenler ve Sanayi Federasyonu OEV İcra Komitesi, Kıbrıs ekonomisinin olumlu görünümünü sürdürmek için refleksif ve sakin kararlar alınması çağrısında bulundu.

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Filelefteros’tan:

“Tatar ırkçılık nedeniyle söylem değiştirdi – K/Türklere saldıracaklar”

Kıbrıs Türk Toplumu lideri Ersin Tatar Türkiye’nin garantörlüğü kalkarsa ırkçıların K/Türklere saldıracağını iddia etti.

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“Okullarda olayların patlak vermesinden korkuluyor”

Eğitim Bakanlığı bu akşam ve yarın sabaha yönelik olarak okullarda olay çıkmasının engellenmesine yönelik bir plan hazırladı. Son sınıf öğrencileri geleneksel olarak her yıl bu akşamı okulda sabahlayarak geçiriyor. Sabah dersler başlamadan önce ise panolar açıyor. Kimi zaman bu gibi durumlarda olay çıkıyor ve okula zarar veriliyor. Bakanlık oğrencilerin yıkım ve vandalizm yapmadan belli bir çerçeve dahilinde geleneğe uymalarına tolerans gösterileceğini açıkladı.

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Alithia gazetesinden:

“Gerilimi Azaltma Yol Haritası”

Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanları diyalog, Güven Yaratıcı Önlemler ve pozitif ajanda konularında anlaştı. Mitsotakis – Erdoğan 18 Eylül buluşmasında Kıbrıs sorunu da yer alacak.

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Ödenemeyen Kredilerin yüksekliği savunmasız kesimleri koruma planları ile çözülmez

SYPRODAT'tan takipteki kredilere ilişkin Cumhurbaşkanı'na özel mesaj

Banka Borçlularını Koruma Derneği SİPRODAT fazla ücret ve hükümlerin zaman alıcı yasal önlemlerle değil, bankalarla istişarede bulunularak çözülmesini talep etti.