Güneyden basın özetleri (5.7.2023)

Bugünkü gazetelerin ana haberleri Guteres’in iyi hizmetler raporu, zorunlu satışlar konusuyla ilgili gelişmeler ve Kıbrıs Cumhuriyetinde kayıtlı yabancı bir şirketin adanın kuzeyindeki inşaat faaliyetleri konularından oluşuyor.

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Haravgi ve Alithia. gazeteleri Guteres raporlarını ana haber olarak veriyor.

Alithia gazetesi «Guteres Cumhurbaşkanını açıkta bıraktı” başlığıyla veriyor. Haberden bazı alıntılar:

BM GS Antonio Guteres Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa AB temsilcisi atanmasıyla ilgili inisiyatifine atıfta bulunmadan özlü inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiğine işaret etti ve soruna BM temsilcisi atanmasına atıfta bulundu.

BM hizmetlerine dair raporunda bu tür adımlar yani kendi temsilcisinin atanması gibi adımlar, Kıbrıs sorununda sonuç getirebilecek müzakerelere dönüş yolundaki diyaloğa yönelik bir dinamiğin oluşması için yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti.

Yanısıra BM GS iki lideri Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapacak bir ortamın sağlanmasında etkili, karşılıklı kabul edilebilir güven oluşturma önlemleri için tartışmaya, anlaşmaya ve uygulamaya teşvik etti.

Antonio Guteres ayrıca ikili ilişkilerde oluşan pozitif dönüş için Türkiye ile Yunanistan hükümetlerini tebrik ediyor ve onları Kıbrıs sorununda ortak kabul edilebilir bir ilerleme yolunun bulunabilmesi amacıyla ilgili diyaloğa yeniden müdahil olmaya çağırıyor.

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Haravgi gazetesi:

“Guteres bir anlaşma çerçevesi olmadan özel temsilci göndermeyecek – Guteres: İki toplum lideri özlü diyalog ortamı yaratsın”

Ön sayfada öne çıkan noktalar:

Devam eden yapıcı diyalog yokluğunun sonucu bölünmenin devam etmesine ve genişlemesine yol açıyor.

“İki taraf ölü bölgenin UNFICYP tarafından sınırlarının belirlenmesine saygı gösteriyor ve uyumlu hareket ediyor”

Dışişleri Bakanı ABD ve NATO Türkiye’nin Kıbrıs’taki taleplerini cesaretlendiriyor. İzliyoruz” dedi.

Haberden bazı alıntılar:

Antonio Guteres iyi hizmetler raporunda zamanın karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün bulunmasının aleyhine işlediğinin altını çizdi ve iki lideri acilen eyleme geçmeye ve özlü diyaloğa alan yaratarak “Bu sefer gelişmeler farklı olacaktır” sinyalini açık bir şekilde vermeye çağırdı…

…BM GS ayrıca iki toplumlu teknik komitelere de değindi ve çok daha fazla şey yapmış olabileceklerine dikkat çekti. Özellikle Eğitim teknik komitesinin önündeki engelleri talihsiz bir durum olarak nitelendirdi ve bunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi…

…Antonio Guteres Maraş konusuna da değindi ve Güvenlik Konseyinin 2022’deki Maraş’taki faaliyetlerin geri alınmasına yönelik 2646 sayılı kararına yönelik olumlu adımların atılmadığına dikkat çekti…

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Diğer Kıbrıs Rum gazetelerinin ilgili haber başlıkları:

Politis “Temsilci atanması önemli adım – Antonio Guteres’in iyi hizmetler raporunun içeriği yayınlandı”

“Guteres, raporlarında olumlu noktaları sıralıyor ve vurgulananları değerlendiriyor – Pozitif noktalar ve telkinler – BM GS’nin Kıbrıs sorunu ve UNFICYP raporları Güvenlik Konseyine sunuldu – GS iki liderden acilen faaliyete geçmelerini istedi”

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Filelefteros ana haberini kırmızı kredili konutların zorunlu satışlarına ayırmış.

“Zorunlu satışlarda ateşkes – Cumhurbaşkanı önlem paketi oylanıncaya kadar değeri 350 bin avroya kadar olan konutların satılmamasına dair bankalar ve şirketlerle uzlaşma sağlamayı başardı”

Habere göre Dün akşamüzeri geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayında sorunlu kredisi olan borçlular için olumlu bir gelişme kaydedildi. Cumhurbaşkanı önümüzdeki aylar için en azından Ekim ayına kadar değeri 350 bin avroya kadar olan ilk konutların zorunlu satışlardan muaf tutulmasına dair banka ve şirketlerden olur almayı başardı.

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında zorunlu satışlarla ilgili yasal çerçevede değişiklikler yapan yasa tasarısı paketini onaylayacak ve Perşembe günü Meclise sunacak. Yönetim ortağı partiler Merkez Bankasının konut kredisi sahiplerinin adalete erişim hakkına dair hazırladığı Mekanizmanın yasa tasarılarına endekslenmesine yönelik girişimde bulundu.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Kıbrıs’ta şirket açan bir müteahhit işgal altındaki bölgede yasadışı biçimde binlerce konut inşa ediyor – İsrailli müteahhitin şirketini Kıbrıs Cumhuriyetine kaydetme işini Fivos ve Hristos Kliridis Avukatlık Bürosu ika etti.

İşgal altındaki bölgede inşaat işleriyle uğraşan bir iş adamı şirketi özgür bölgelerde bulunuyor. Fivos ve Hristos Kliridis ve Ortakları Avukatlık Bürosu şirketin idari işlemlerini yürütüyor.

Politis’e konuşan Kıbrıs Barosu başkanı Hristos Kliridis bütün bu söylentilerin, Baro seçimleri öncesinde adına zarar vermek isteyenler tarafından ortaya atılan kötü niyetli yalanlar olarak nitelendirdi.

Afik Şirketler Grubundan Afik Yaakov Trikomo, Karpaz, Akantu ve Boğaz’daki büyük kalkındırma çalışmalarıyla uğraşıyor.

Afik Grubunun veb sayfasına yapılacak kısa bir ziyaret şirketler grubunun, İsrail, Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Yunanistan’da faaliyet gösteren uluslararası bir kalkınma ve inşaat şirketi olduğunu rahatlıkla görebilir.

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Kıbrıs Rum gazetelerinden bazı seçmeler:

Haravgi gazetesi:

“Biliyor ama karar veremiyorlardı, bunun için bugün 345 bin avro ödüyoruz”

Kıbrıs Türk kökenli Amerikan yurttaşının mal varlığının idare biçimi hakkında çok önemli sorular ortaya kondu. Birileri 10 yıl boyunca el yakan bu konunun dosyasını çekmecesinde tutup halefine yüklemeyi uygun gördüğü için vergi mükellefi yurttaşlar bu büyük bedeli ödemeye çağrılıyor. Mahkeme mal varlığının Kıbrıs Türk Malları İdarecisi tarafından sahibine iade edilmesine ve malından yoksun bırakıldığı için ona 345 bin avroluk tazminat ödemesine karar verdi.

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Haravgi gazetesinde yer alan haberlerden başlıklar:*

“”Oldu bittileri ve taksimci çözümleri kabul etmiyoruz” – Yunanistan’ın yeni Dışişleri bakanı Yorgos Parapetritis’ten iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne destek”

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“Dışişleri Bakanı: BM GS’yle New York görüşmesinin hedefi müzakerelerin başlamasına yönelik koşulların yaratılmasıdır”

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Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis zorunlu satışlar konusunda “taahhüt altına giriyorum” dedi – Hristodulidis’ten kredi borçluları hakkındaki yasa önerisinin Mecliste oylanmasını önleme girişimi”

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“Dünyada her 14 saniyede bir kişiye cilt kanseri teşhisi konuyor – PASİKAF güneşten korunmanın önemine vurgu yaptı”

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“AKEL yardım ödenekleri ve özellikle de kira yardımının artırılması için baskı yapıyor”

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Alithia’dan kısaca bir haber:

“Umutlarının önünü kesti: İrfan Sıddık: Uçuşlara hayır, egemen eşitliğe hayır, iki devlete hayır”

Britanya Yüksek komiseri İrfan Sıddık “Kıbrıs Cumhuriyeti adanın tek tanına devletidir, hava sahasını ve havaalanlarının denetimi ona aittir. Doalyısıyla çözüm öncesinde dahi doğrudan uçuşlar konusunda anlaşma gerekir” dei.

Ayrıca “AB Kıbrıs sorununa tarihsel olarak güçlü biçimde dahil olmuştur… …BM’in üstlendiği rol kadar olmasa da önde gelen bir rol üstlenmektedir”

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Filelefteros’tan:

“Kıbrıs ve Yunanistan Dışişleri Bakanları koordinasyon sağladı: Bölücü çözümler tartışma konusu değildir – Kombos ve Parapetritis’ten net mesajlar”

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“Devlet Sağlık Hizmetleri OKİPİ ile sendikalar arasında kaotik uçurum – İki taraf toplu sözleşmelerin prensipleri felsefesi temelinde birbirine zıtlar”

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“Yabancı öğrencilere çalışma izniyle ilgili yeni kararname – 31 Ekim 2022’de Kıbrıs’ta bulunan yabancı öğrencilere çalışma izni hakkı verildi”

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Baf havaalanı yeni yoluna yeni kırmızı ışık – Çevreye olumsuz etkileri var”

Çevre Başkanlığı Dairesi Baf havaalanını turistik bölgeler Baf-Yeroskipu ile bağlayacak yol planına bir kez daha hayır dedi.