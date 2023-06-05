Güneyden basın özetleri (5.6.2023)

Filelefteros Gazetesi “Resmi cezai sorumluluk”, Politis Gazetesi “Vatandaşlardan Genel Sağlık Sistemi’yle ilgili olumlu değerlendirme”, Alithia Gazetesi “Yunan-Türk ilişkileri için pozitif bileşim”, Haravgi Gazetesi “Küçük ve orta ölçekli işletmeler "zayıf halka"” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Resmi cezai sorumluluk

“Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun kırmızı dosyaları sakladığına dair kanıt” alt başlıklı haberde, hileli maçların örtbas edildiği iddiasının, Kıbrıs Futbol Federasyonu ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA)’nun katılımıyla çok daha büyük boyutları olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı. Haberin detayında, avukat Haris Savvidis’in, 30 Mayıs'ta Meclis Şans oyunları Komisyonu'na şaşırtıcı bir şekilde ifşa ettiği dosyalara ek olarak, geçtiğimiz Salı günü yeni deliller sunduğu belirtildi. Haberde ayrıca, Savvidis’in Spor Etiği ve Koruma Komisyonu'na ilettikleri arasında, Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun Kıbrıs takımlarının maçlarının olduğu kırmızı dosyaları sakladığına dair belgeleri, Federasyon yetkilisinin suç işlediğini gösterdiğini belirttiği vurgulandı. Haberde, Savvidis'in federasyonun bir tane bile olmadığını açıkladığı 16 kırmızı dosyanın varlığına ilişkin bilgisi olduğunu açıkladığı ve iddilarını belgelerle kanıtladığı iddia edilirken, bu durumun bazı futbol kulüpleri küme düşmekten kurtardığını çünkü tüzüğe göre üçüncü kez kırmızı dosyaya giren takımların doğdudan küme düştüğünü hatırlattığı aktarıldı.

Temel ürünlerde fiyatlar hala yüksek

Haberin detayında, İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz hafta yayınladığı rapora göre, 31 Ekim 2023 tarihine kadar yürürlükte olan hükümet kararnamesi ile süt, ekmek, yumurta, çocuk/yetişkin bezi, bebek maması, kadın hijyen ürünlerindeki %0 KDV uygulamasının kalkmasıyla birlikte temel gıda maddelerinin fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yaşanan artışın daha açık şekilde görüldüğü belirtildi. Haberde, ekmeğin fiyatının yıllık bazda %15,7, sütün fiyatının geçtiğimiz yıla göre %6,4 arttığı ve yine aynı kategoride bulunan yumurta da fiyatların yıllık bazda %14,1 artartığı, bebek mamalarında ise %11,2'lik artış yaşandığı vurgulandı.

Politis Gazetesi

Vatandaşlardan Genel Sağlık Sistemi’yle ilgili olumlu değerlendirme

“Retailzoom’dan çevrimiçi araştırma” üst başlığıyla verilen haberde, çevrimiçi olarak yapılan anket bulgularında, vatandaşların Genel Sağlık Sistemi’ni varlığını gerekli gördüğü ve 10 kişiden 4'ünün yani %41 Genel Sağlık Sistemi’nden memnun olduğunu, %9'unun çok memnun olduğunu ve yalnızca %19'luk bir kesimin mevcut sistemden memnun olmadığını belirtiği aktarıldı. Haberin detayında, doktorlara güven olduğu ve 10 kişiden 8’inin uzman ziyaretinden memnun kaldığı belirtilirken, katılımcıların %74'ünün son 4 yılda yalnızca 1 kişisel doktoru olduğunu bildirmesinin ise etkileyici olduğu ve vatandaşların kişisel doktorları değiştirdiğine ilişkin çelişkileri yıktığı vurgulandı. Haberde ayrıca, vatandaşların Acil Servisler hakkında olumsuz bir imajı çizdiği ve yalnızca %30’luk bir kesimin Acil Servislerden memnun olduğu, %47'nin memnun olmadığını ve geri kalanların ise hiç memnun olmadığını beyan ettiği irdelendi.

Hristodoulidis’in sorumlulukları ve Kıbrıs sorunu

Haberin detayında, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in kendisini çözüm üzerinde çoğunluğu elde edecek siyasi lider olarak sunduğu belirtiliyor. Haberde ayrıca, Hristodoulidis’in Cran Montana döneminde eski cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı işbirliği nedeniyle gerçek niyetinin ise şüpheler taşdığı vurgulanıyor.

Alithia Gazetesi

Yunan-Türk ilişkileri için pozitif bileşim

“Türkiye'nin yeni kabinesi için analiz” üst başlıklı haberde; Yunanistan'a karşı sert duruşla ilişkilendirilen Çavuşoğlu, Akar ve Soylu’nun Türkiye’de kurulan yeni hümetin dışında kaldığı ve yeni Dışişleri Bakanı’nın Hakan Fidan, yeni Savunma Bakanı’nın ise Yaşar Güler olduğu belirtildi. Haberin detayında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni hükümetin oluşumunda büyük değişiklikler olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, yeni atanan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomide öngörülebilirliğini sağlamak için rasyonel ekonomiye dönmekten başka seçeneği olmadığını söylediği vurgulandı.

Çocuklar için 24 saat ambulans

Haberin detayında, ilk yardım konusunun, deneyimli bir kişi ile nitelikli bir çocuk doktorunun bulunduğu Makarion Hastanesi’nde yer alması gerektiği irdelendi. Haberde ayrıca, Dr. Kiriakos Hatzilambris’in acil bir ihtiyaç için vakaların Genel Hastanelerden Makareios Hastanesi’ne gönderilmesinin kabul edilebilir olmadığını söylediği belirtildi.

Haravgi Gazetesi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler "zayıf halka"

“Kurtarma Planının yalnızca %12'sini alırken, diğer ülkelerde bu oran %30'a ulaşıyor” alt başlığıyla verilen haberde; Kıbrıslı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkısı %77'ye ulaşdığı ve bu oranın, Avrupa'daki en yüksek ikinci oran olarak dikkat çektiği belirtildi. Haberin detayında, Avrupa Birliği (AB) raporlarında, Kıbrıs’taki küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten sorumlu olan kesimlerin ilgisiz olduğunu gösterdiği vurgulanırken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştirmeye yönelik AB'nin Kıbrıs'a yaptığı tavsiyelerin ise dikkate alınmadığı aktarıldı.

"Tıbbi ekipmanların modernizasyonu için ayrılan bütçe yeterli değil"

Haberin detayında, Kıbrıs Özel Hastaneler Birliği’nin, doğrudan ilgili taraflardan biri olarak, özel hastaneler için tıbbi teknolojik ekipman satın alınmasına yönelik destek planı hakkında önceden bilgilendirilmek üzere davet edilmemelerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtildi. Birliğin ilgili bakanlığa yazdığı bir mektupta, destek planının Avrupa Birliği'nin Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması aracılığıyla duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulanan haberde, yeni önlemlerin, yasaların, politikaların uygulanmasından önce ilgili her yetkili devlet kurumu tarafından yapılması gereken istişareye katılmaları için özel hastaneleri temsil eden kolektif bir yapı olarak Sağlık Bakanlığı’ndan çağrı almadıkları için üzgün olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Hazırlayan: Arif Malek