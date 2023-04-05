Güneyden basın özetleri (5.4.2023)

Alithia gazetesi dünkü ana haber konusunu bugün de sürdürüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin IMO genel sekreterliğini üstlenme fırsatını kaçırması olayıyla ilgili olan ana haberini Alithia “İntikam aldıklarını teyit ediyorlar – IMO Genel Sekreteri olma şansımızı böyle kaybettik – Olayı son derece önemli siyasi mesele olarak gören AKEL konuyu Meclise götürüyor” başlıkları altında çn sayfasında şunları yazıyor:

Hükümet ortağı DİKO milletvekili Hristos Senekis Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK’in Proti Enimerosi programında eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in, seçimlerden önce Hükümette yer almayacağına dair açıklama imzaladığını söyledi.

AKEL’in eski Enerji Bakanı Neoklis Silikiotis dünya çapında böylesine önemli bir konumun Vasilis Dimitriadis’in Hükümette değerlendirilmesiyle hiçbir alakası olmadığını, meselenin Kıbrıs’ın uluslararası alanda temsil edilmesinden ibaret olduğunu öne sürdü.

AKEL konunun Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu tarafından resen araştırılması üzere Meclise götürülmesini istiyor.

Eski Denizcilik Müsteşarı “Vasilis Dimitriadis’i tanıyanlar, onun bir gün ansızın IMO genel sekreteri olma rüyasıyla uyanmadığını çok iyi bilir” dedi.

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Ana haberini “Hapishane sisteminde fiyasko – Eski Hükümet ve olaya müdahil olan diğer hizmetler” başlıkları altında veren Filelefteros gazetesi ön sayfasında şöyle yazıyor:

Merkezi Hapishanede maliyeti yaklaşık 2 milyon avro değerindeki mobil telefonları devre dışı bırakma sistemi taktırma girişimi fiyaskoyla sonuçlandı. Sonuç konu etrafındaki siyasi sorumlulukları da gözler önüne serdi. Mevcut sistemin tüm cep telefonu frekanslarını kapsayacak biçimde geliştirilmesi yönünde sarf edilen tüm çabalardan sonra (Şubat 2022’de yeni sözleşme düzenlemesi yapılmıştı) sistemin başarılı olamayacağı kanıtlandı. Dün çalışmayı devralacak olan komite sistemi teslim almamaya karar verdi. Sistemi taktırma kararını alan Elektromekanik Hizmetler Departmanı sözleşmeyi iptal etme etme niyetini açıklarken şirket sorumluluk kabul etmiyor.

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Haravgi gazetesi bugünkü diğer gazetelerin de ön sayfalarına yansıyan, bir çocuğun Athalasa Hastanesine gönderilmesi olayını ana haber yapmış.

“Yetkililerin sorumsuzluğu çocuğu Athalasa Hastanesine gönderilmesine yol açtı – Kulaklara ulaşmayan sesler ve sorumsuz bir davranışın riskleri” başlıkları altında verilen haberde gazetenin ön sayfasında şu noktalar öne çıkıyor:

Çocuğun yaşamak zorunda kaldığı travmatik deneyim zaten ağır olan ruhsal sağlığını kötüleştirebilir.

Gerek Ruh Sağlığı Hemşireleri kolundan gerekse de kurumsal organlardan tepkiler

Çocuk Hakları Komiserine danışılmadı bile… Çok ciddi şeklinde nitelendirilen olay hakkında araştırma başlatıldı

Habere göre reşit olmayan bir hastanın Atalasa hastanesinin yetişkin hastalar koğuşuna gönderilmesi olayı gerek Ruh Sağlığı Hemşireleri kolunun gerekse de kurumsal organların tepkilerine yol açtı. PASİDİ sendikasının Ruh Sağlığı Hemşireleri Kolu dün yaptığı sert bir açıklamayla çocuğun yetişkin hastalar koğuşuna gönderilmesinin nedeninin Çocuk ve Ergen hastalar koğuşunda yatak olmaması olduğunu vurgulayarak kınadı. Açıklamada “Endişelerimiz Athalasa Hastanesinin koşullarının çocuklara uygun olmaması yanısıra, reşit olmayan bir kişinin zaten ağır olan ruh sağlığının yetişkinlerle aynı koğuşta bulunmasından kötü biçimde etkilenecek olmasında yatıyor” deniyor. Sendika uzun süredir mevcut sorunlar konusunda gerekli mercilere mektuplar göndererek dikkat çektiğini ancak hiçbir sonuç alınamadığı olayını dikkat çekiyor.

Haravgi’nin görüştü Kıbrıs Ruh Sağlığı Hemşireleri Sendikası Sözcüsü Dometios Skurupathis “Çocuk ve Ergen Hastalar Bölümü bir buçuk yıldır yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor” ddi.

Çocuk Hakları Koruma Müsteşarı Despo Mihailidu ise Sallı akşamına kadar olayla ilgili olarak bilgilendirilmediğini, konuyu Haravgi’den öğrendiğini belirtti. “Olayı büyük bir ciddiyet ve şeffaflıkla araştıracağız zira burada son derece ciddi bir durum söz konusudur” dedi.

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Politis gazetesinin ana haberi de yine sağlık alanındaki sorunlarla ilgili.

“Çocuk Acil servisi: Eğer şanslıysan ve vardiya varsa açıktır – Pazar günü doktor yokluğu nedeniyle hasta kabul etmeyip Yetşkinler Acil servisine gönderiyordu”

Kıbrıs Sağlık Hizmetleri Kurumu OKİPİ’nin Çocuk Acil Servisi açma girişiminin sonucu bellik ki sıfıra sıfır elde var sıfır oldu. Günde 24 saat hizmet vermesi gerekiyor ama veremiyor. Altı olması gerekirken sadece üç çocuk doktoru var.

Bu nedenler yüzünden bölüm geçen Pazar günü birkaç saat boyunca devre dışı kaldı. Lefkoşa Genel Hastanesinin Yetişkinler Acil servisine gönderilen anne babalar çocuklarıyla birlikte, çocuk doktoru olmadığından uzun saatler boyunca beklemek zorunda kaldı.

Aylık vardiya sayısı 90 ancak bunların sadece 70 tanesi karşılanabiliyor. OKİPİ bugüne kadar 4 kez çocuk doktoru istihdamı açtıysa da ilgi gösteren olmadı. Doktorlar ta başından itibaren Çocuk Acil Servisi kurulmasına karşı savaş açmış ve devamında da kapatılmasını istemişti.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazı seçmeler :

Politis gazetesinden:

“Sivil Havacılık “deliği” doğruladı – Rapor Ulaştırma Bakanında”

Politis gazetesine ulaşan bilgilere göre Sivil Havacılığın Ulaştırma Bakanına teslim ettiği havaalanlarında güvenlik konusuyla ilgili raporu gazetemizin Larnaka Havaalanında güvenlik deliği olduğuna ilişkin haberindeki bilgileri doğruladı. Dün Sivil Havacılıktan daha detaylı bilgilendirilmeyi talep eden Ulaştırma Bakanı Vafeadis önümüzdeki günlerde kararlar ve önlemler almak üzere tüm müdahil tarafları toplantıya çağıracak.

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“Vasilis Dimitriadis: IMO hakkında konuştu”

IMO genel sekreterliğine adaylığı konusunda ilk kez konuşan eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis Hükümetin üzerindeki baskıların daha da artmasına yol açtı. Dimitriadis “Cumhurbaşkanı konunun nasıl yol aldığını da ne yapıldığını da herkesten daha iyi biliyor” dedi.

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Haravgi gazetesinden:

“Beş bin ton standart dışı hellim”

Geçen yıl pazara beş bin ton “öksüz” hellim sürüldü. Yani elde edilen keçi sütü ve inek sütü miktarlarının izin verdiği hellim miktarının beş bin ton üzerine çıkıldı. Üretimde süt tozu kullanımı halen tespit edilemiyor, yapılan kontroller ise yetersiz.

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“Asım Akansoy: Kavazoğlu ve Mişaulis yeniden birleşme mücadelesinin sembolüdür”

Pazartesi akşamı Kıbrıs Türk derneği Demokrasi ile Londra AKEL örgütünün düzenlediği Derviş Ali Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis’i anma törenine katılan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy Kavazoğlu ile Mişaulis’in Kıbrıs’ı yeniden birleştirme mücadelesinin sembolleri olduğunu ve mücadelelerinin asla unutulmayacağı mesajını verdi.

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Alithia gazetesinden:

“Paskalya kuzusu ateş pahası – Tüketici 10 kilo kuzu etine 130 avro ödemek zorunda ”

Kasaplarda kuzu eti siparişlerinde ciddi düşüş görüldü. Tüketici başka et türlerine yöneldi ama onlara da zam geldi.

Domuz eti 6, tavuk 5, dana eti ise 12 avrodan satılıyor.

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“AB’nde gençler arasında ciddi maddi ve sosyal yoksunluk – Kıbrıs’ta yüzde 1,6”

AB’nde 2021 yılında 15-29 yaş kuşağı gençler arasında maddi ve sosyal yoksunluk endeksi yüzde 6,1’di. Kıbrıs ise yüzde 1,6 oranıyla endeksin en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı. Ancak bununla birlikte, Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, nüfus genelindeki yoksunluk oranı yüzde 6,3’e yükseliyordu, Kıbrıs’ta ise yüzde 2,6 oranındaydı.

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Filelefteros gazetesinden kısa kısa:

“İspanya’dan Kıbrıs sorununda inisiyatif”

Ülkemizi ziyaret etmekte olan İspanyol Başbakanı Pedro Sançez İspanya’nın Kıbrıs sorununa çözüm inisiyatifi üstleneceğini duyurdu.

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“İkinci sömestre değişim-çözüm – Konu yarın Meclisin genel oturumunda”

Konu Hukuk Dairesinin ilgili görüşüne tepkilerin gölgesi altında netleşecek.

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“DİSİ liderliğinde yer alma mücadelesi”

Partinin başkan vekilliği içi 3, üç başkan yardımcılığı için 7, partinin siyasi bürosu içinse 64 başvuru yapıldı.

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“YESİ’deki açık cepheleri kapatma istişareleri”

Acil Servisler, şahsi doktorlar, yenilikçi ilaçlar, podologlar ve klinik yönergeler… Sağlık Sigortası Kurumu OAY koşturuyor.

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“Film sahnesinden fırlamış gibi elmas soygunu”

Limasol soyguncuları insan yapımı, 180 bin avro değerindeki elması aldı, yerine sahtesini koyup tüydü.