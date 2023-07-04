Güneyden basın özetleri (4.7.2023)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Zorunlu satışlar konusu karanlıkta –Hükümet, ortaklarından, kartlarını gizliyor – Hükümetin istemediği öneri Perşembe günü Mecliste”

Hükümet kredi sahiplerine adil muamele ve zorunlu satışlar hukuki çerçevesinin kontrollü değişimi hakkında yasa tasarıları sunacağına dair uzun süre önce verdiği ilgili güvencelere karşın henüz bu konuda kararlarını almamanın yanısıra Hükümet ortağı partileri niyetleri konusunda da bilgilendirmiyor. DİPA, EDEK ve 3 DİKO milletvekili, Hükümet elini açmadığı takdirde, AKEL, Ekologlar ve ELAM ile birlikte, önümüzdeki Perşembe günü Mecliste oylanacak olan tartışmalı yasa tasarısına evet diyecekleri konusunda uyardı.

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Ana haberinde aynı konuyu ele alan Haravgi gazetesinin ana haberi:

Haravgi gazetesi haberi ön sayfasında şöyle veriyor:

“Hükümet kredi sahiplerine yönelik yasa tasarısının oylanmasını engellenmeye çalışıyor – DİSİ tarafından çoğunluğun sağlanması amacıyla Hükümet partileriyle perde arkasında gizli temaslar” başlıklarını kullanıyor.

Ön sayfada öne çıkan noktalarsa şöyle:

Kredi sahiplerinin adalete erişimi hakkındaki yasa önerisi Perşembe günü Meclis genel oturumunda oylanacak

Ekonomi Bakanlığı oylamayı önlemek için “Durumu yatıştırma” manipülasyonları yapıyor

Önümüzdeki günlerde 384 zorunlu satış programlandı, 107’si ilk konuttan oluşuyor.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Emekliler bağırıyor: “can çekişiyoruz” – Cumhurbaşkanının emeklilik maaşlarına yüzde 5 zam yapılacağı konusundaki açıklamasıyla kendileriyle alay edildiğini düşünüyorlar” başlıkları altında ön sayfasında şöyle yazıyor:

Hükümetin bu aydan itibaren maaşlarına yüzde beş zam yapılacağı açıklamasını kendileriyle alay etmek olarak nitelendiren Sosyal Sigortaların düşük maaşlı emeklilerini çok öfkelendirdi. Hükümet yüzde 5’lik zammın sadece küçük maaşlarına yapılacağını saklamasına ise ateş püskürüyorlar. Gazetemize konuşan EKİSİ sendikası genel sekreteri Kostas Skarparis düşük emekli maaşlı bir emeklini alacağı en yüksek zammın 28 avro olduğunu ifade etti. Skarparis “Cumhurbaşkanı yüzde beşlik zam yapılacağını açıkladı ama bu zammın sadece küçük çek için geçerli olduğunu söylemekten kaçınmıştır” dedi.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Polis memurlarının silahlarını görev dışında oldukları saatlerde teslim etmelerini istiyorlar – İSOTİTA sendikası yaşamlarının risk altında olduğunu söylüyor – Dün Emniyet Müdürüne kararını yeniden düşünmesi için mektup gönderildi” başlıkları altında. Şöyle yazıyor:

Kıbrıs İSOTİTA sendikası Polis dalı başkanı Nikos Loizidis bugüne kadar güvenlik nedeniyle görev başında olmadıklarında da silah taşıma izni olan polis memurlarının, Emniyet Müdürlüğü kararıyla, kendilerine nedenleri açıklanmadan, silahlarını teslim etmeye çağrıldığını protesto etti.

Nikos Loizidis dün Emniyet Müdürüne bir mektup göndererek kendisini kararı yeniden düşünmeye çağırdı. Sendika Başkanı aynı zamanda yaşamı risk altında olan polis memurlarının görev saatleri dâhilinde olmayan saatlerde silahlarını teslim etmesi istenirken Polisin onayıyla büyük sayıda yurttaşın belinde silahla dolaşmasını da kınadı.

Bu arada kimi politikacılara da “özel polis” adını vererek silah taşıma izni verilmiş olduğunu hatırlattı. Politis’in telefonla aradığı Emniyet basın sözcüsü Hristos Andreu İSOTİTA sendikasının ilgili açıklamaları hakkında yorum yapmak istemedi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden seçmeler:

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Haravgi’den Kıbrıs sorunuyla ilgili bir haber:

“Kombos-Guteres 11 Temmuz’da yüz yüze – AKEL kritik olan şeyin Dışişleri Bakanının BM Genel sekreterine ne ileteceği olduğunu vurguladı”

RİK’in Apo Mera Se Mera programında konuşan Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbyotis 11 Temmuz’da Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarında bundan sonraki adımlar hakkında görüş teatisinde bulunacağını söyledi. AKEL “Bu noktada kritik olan şeyin Dışişleri Bakanının Genel Sekretere ne götüreceği olduğunu vurguladı.

Letimbyotis Bakanın BM GS’ni Hükümetin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik çabaları, Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in büyük diplomatik çabası ve Avrupa Konseyinin kararları konusunda bilgilendireceğini söyledi.

Kombos-Guteres görüşmesi kararını değerlendiren AKEL, “Kıbrıs sorunu konusunda yeni bir inisiyatif üstlenme kararını alacak olan BM olduğuna göre doğru yönde bir gelişme olacaktır. Kaldı ki Avrupa konseyi Sonuçları da oraya gönderildi. Ancak bu noktada kritik olan şey Hükümetin ve Kıbrıs Rum tarafının BM GS’ne Kıbrıs sorunu hakkında ne söyleyeceğidir. Dışişleri Bakanı 2017’den bu yana söylenenleri ve Cumhurbaşkanının Hükümetinin ilk 100 günündeki icraatlarına dair yaptığı basın toplantısında söylediklerinden bazılarını tekrarlayacaksa, o zaman hava zor değişir. Eski Cumhurbaşkanının Kıbrıs Rum toplumunun sırtına yüklediği uluslararası alandaki ağır güvenilmezlik mirasının tersyüz edilmesi ise ondan daha da zor olur” dedi.

AKEL Konstandinos Kombos’un BM GS’ne ulaştıracağı tezlerin çok net olması gerektiğini vurguladı. Eğer Dışişleri Bakanı Kıbrıs Rum tarafının Guteres çerçevesinin bazı öngörülerini ya da müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaları sorguladığını söyleyecek olursa, o zaman baskılar iki devlet talep eden Türk tarafına yöneleceğine sorumluluklar iki tarafa paylaşılacak ya da uzun yıllardır devam eden ve yalnızca işgal gücünün işine gelen boşa geçen zaman uzayacak” dedi.

Diğer gazetelerin Kıbrıs sorunu hakkındaki haber başlıkları:

Alithia:

Gelişigüzel hareketler

Guteres’in Kıbrıs sorunundaki rolünü anlamaları için 100’den fazla gün gerekti

Cumhurbaşkanı Hristodulidis Kıbrıs sorununa AB temsilcisi atanması konusunda isim tartışmalarının başlandığını ve hemen önümüzdeki dönemde bu konuda açıklama yapılması beklediğini açıklamıştı

AB’ne yönelik çabaları sonuç vermeyip önerisini anlatmayı başaramadıktan sonra ise şimdi bilinen yola başvuruyor

Filelefteros:

“Guteres artıları ve eksileri dinliyor”

Eylül ayında hızlı istişarelerin başlatılması öncesinde Kıbrıs sorunu konusunda BM GS ile hazırlık görüşmeleri

Guteres’in iki İyi Hizmetler ve UNFİCYP raporu hazır

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Yine Haravgi’den :

“Önce Piroi Barikatı açılsın, diğerleri sonra”

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis Cumhurbaşkanının iki toplum arasındaki iletişim ve temasların iyileştirilmesine katkı yapacak olan yeni barikatların açılmasını alkışladığını söyledi. Uç bölgeler komitesinin Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında yaptıkları görüşmeden sonra Nikos Hristodulidis’in, Hükümetin önce Piroi barikatının açılması, Dillirga Pirgos ve Lefkoşa’da bazı barikatlar gibi diğer barikatların onu izlemesi görüşünde olduğunu söylediğini dile getirdi.

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Filelefteros gazetesinde “Kıbrıslı Türk Cumhuriyeti köşeye sıkıştırdı – Limasol’daki mal varlığını geri aldı” başlığı altında yer alan bir haber:

Amerikan vatandaşı bir Kıbrıslı Türk Kıbrıs Cumhuriyetini köşeye sıkıştırdı ve onu hem Limasol Aya Triada ve Camii Cedit bölgelerindeki mallarını kendisine iade etmek hem de 345 bin avro tazminat ödemek zorunda bıraktı. 2013’te başlayan iade talebi süreci Mahkemenin onu haklı bulması kararıyla son buldu.

Orhan Hüseyin Derviş adlı Kıbrıslı Türk, hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olmamış, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce adadan ayrılmış ve ABD vatandaşlığı almıştı.

Şimdi hem tazminat alacak hem de arazisi parsellenecek.

Haberi Politis gazetesi de ön sayfasında veriyor. Şöyle:

“Türk mal sahibi 345 bin avroluk tazminat da alacak – Limasol’daki malları kendisine iade edildi”

ABD yurttaşı bir Türk’ün 2013 yılında açtığı davanın sonuçlanmasıyla Limasol’daki mal varlığını geri aldı. 2022 yılının Haziran ayında, Limasol kaza Mahkemesi İçişleri Bakanına Türk’ün mallarını ona derhal iade etme ve Cumhuriyetin de 345 bin avroluk tazminat ödeme talimatı verdi.

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Alithia’dan:

“Elde kuran, “Allahüekber” diye bağrıştılar – Genç Müslümanların Baf’taki protestosu kargaşaya yol açtı”

Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonos dini fanatizme dair endişe ifade etti ve durumun kontrolden çıktığını söyledi. Eşitlik, Destek ve Irkçılık karşıtlığı Hareketi KİSA, Belediye Başkanını popülizm yapmakla suçladı.

Gençler beş gün önce İsveç’te kuran yakılma olayını protesto ediyordu.

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Ve Alithia’nın kısa bir haberiyle de basın özetlerimizi sonlandıralım s d:

“Eşitlik konuları acil iyileştirme gerektiriyor – Kıbrıs cinsiyetler arası eşitlik endeksinde 146 ülke arasında 106. sırada yer alıyor”

Dün tüm bakanlıklar ve müsteşarlıklarındaki temas noktalarıyla görüşen Cinsiyetler arası eşitlik komiseri Cozi Hristodulu kadın erkek eşitliği konularında acilen iyileştirmeler yapılması gerekliliğinden söz etti. Kıbrıs cumhuriyetinin uluslararası sorumlulukları temelinde tüm merciler arasında sıkı işbirliği ile hedeflere ulaşılabileceğine vurgu yapan Hristodulu hedefli ve uygulanabilir özlü değişiklikler sayesinde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanabileceğinin altını çizdi.

Eşitlik komiseri Cozi Hristodulu Global Gender Gap Report’a göre 146 ülke arasında 106. Sırada bulunuyor. Avrupa Cinsiyetler Arası Eşitlik Enstitüsünün endeksine göre ise 27 Avrupa ülkesi arasında 22. sırada. Bu veriler ise eşitlik konularının derhal iyileştirme gerektirdiğinin altını çiziyor” dedi.