Güneyden basın özetleri (30.01.23)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Gündem çok sıcak – Nikos Hristodulidis son mitinginde halktan net yetki istedi”

5 Şubat seçimlerine sadece birkaç gün kaldı ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Haftanın gündeminde 3 ana adayın boy ölçüşeceği 2 debate, adayların yapacağı mitingler, ve adayların ve seçim ofislerinin yapacakları görüşmeler var.

Tüm seçim ofislerinde sıcak gündem hüküm sürüyor. Dün son mitingini gerçekleştiren Nikos Hristodulidis hükümet programını gerçekleştirebilmek için halktan güçlü yetki istedi. Averof Neofitu kendi büyük mitingini önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirecek. Andreas Mavroyannis cephesinde ise aday küçük yerel mitinglerine devam ederek halka değişimin sağlanması için her oyun önemli olduğu mesajını veriyor.

*

Alithia gazetesinin ana haberi:

“Kamu oyu yoklamaları her şeyi göremiyor – Oy kullanacak olan gençlerin büyük çoğunluğu seçmen listelerinden yer almadığından dolayı araştırma şirketleri tarafından tespit edilemiyor”

Gizli as seçmenleri etkileme merkezleriyle doğrudan iletişim halinde olan büyük ve örgütlü partilerde bulunuyor.

Organize mekanizmaları ve faydalı arşivler, bağımsız adaylar ve merkez partilerin aksine sadece iki büyük partinin elinde var.

DİSİ partisi ve AKEL belirli önkoşullar altında oy oranlarını son yirmi dört saat içinde yüzde iki oranında artırabilirler.

*

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Yönetenler Yolsuzlukla Mücadele Otoritesinin yetkisiz durumda tutuyor – Hükümete yönelik suçlamaların araştırılması için gerçek iradeden yoksunlar”

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesinin işleyişi için gerekli düzenlemeleri ve fonları onayladılar ama personel alamıyorlar.

Sadece Mavroyannis iddiaların araştırılması konusunda ısrar ediyor ve yolsuzlukla mücadele için belirli öneriler sundu.

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi personel alabilmek için yeni cumhurbaşkanının seçilmesinin bekliyor.

*

Ve son olarak da Politis gazetesinin ana haberi:

“Seçimlerde bahis Anastasiadis mi Mavroyannis mi – AKEL Genel Sekreterinin röportajı: Muhalefette kalmak isteseydik parti adayı seçerdik”

Stefanos Stefanu partinin destekleyeceği adaya karar verildiği dönemde seçiminin Andreas Mavroyannis’ten yana olmadığını yalanladı. Mevcut konjonktürde partiden bir adayın başarı şansı olmayacağına inanıyor.

Stefanos Stefanu DİKO’nun Anastasiadis Hükümetinin bugüne kadar gelmiş geçmiş en kötü Hükümet olarak karakterize ederken öte yandan nasıl oluyor da bu Hükümetin bir dişlisi olan Hristodulidis adaylığını desteklediğini sorguladı.

AKEL Genel Sekreteri Mavroyannis’in adaylığının, AKEL alanından olmayan yurttaşların oyunu aldığı ve şu ana kadar oy kullanmayan seçmenleri de harekete geçirdiği için realist başarı olanaklarına sahip tek adaylık olduğunu belirtti.

*

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları

“Merkezi Cezaevi – Katsunotos’a yönelik iddianame”

Bu hafta içinde Merkezi Hapishane Müdürü Anna Aristotelus ile Müdür Yardımcısı Athina Dimitriu’nun Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Yetkilisi Mihalis Katsunotos’a karşı açtıkları şahsi davanın iddianamesi mahkemeye sunulacak.

*

“Vasiliko’daki modern sıvı gaz terminali 35 milyon avroya mal olacak”

Cumhurbaşkanı Anastasiadis VLPG ortaklığının süper modern gaz terminalinin açılışını yaptı. Terminalin işlemeye başlamasıyla birlikte Larnaka’nın sahil cephesinden petrol ve sıvı gaz miktarlarının nakledilmesi de tamamlandı.

*

Haravgi gazetesinden bazı haberler

“Açılış töreni olayını da mahvettiler”

Yönetenler 10 yıllık hükümet dönemlerinde yasa, kurum ve değerleri bozdu. Şimdi sırada açılış töreni var; Son zamanında açılış kurdelesi kesmek Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in müzmin meşgalesi haline geldi. En son 2018’de biteceğini duyurdukları Vasilikos İtfaiye tesislerinin kurdelesini kesti.

*

“Ülkenin onca ihtiyacı olan değişim için her oy kıymetlidir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Andreas Mavroyannis’in ikinci tura geçeceğine olan inanç gün be gün güçleniyor. Mavroyannis Nikos Anastasiadis’in iki müstakbel halefinin yurttaşların başına bela olan sorunlara çözüm üretemeyeceklerini söyledi. “Pahalılığa ve enflasyona karşı mücadele iradesi ne onlarda var ne de bunlara karşı önlemler alabilirler” dedi.

*

“Tarım Bakanlığı: Sokak kedileri nüfusunun artması sorunu onları aç bırakmakla çözülmez”

Tarım Bakanlığı sokak kedilerinin beslenmesi ve bu konuda kamuda başlayan tartışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada sokak kedilerinin çoğalmasının neden olduğu sorunların çaresinin hayvanların aç bırakılması değil bütünsel kısırlaştırma programlarının uygulanması olduğunu ifade etti.

*

“Elektrik Kurumu tekelleşme ve yeni ücretlendirmeler istiyor – Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Derneğinden tesis kontrolleri hakkında”

Özel kişiler, Temsilciler Meclisine sunulan rekabetçilikle ilgili yönetmelik değişikliğinin, sektörü Elektrik Kurumu AİK’in yetkisi altında tutuyor olmasını protesto etti

Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Derneği AİK’i rekabeti kabul edememekle ve tekel statüsünü kaybetmeyi göze alamamakla suçladı.

*

”Gençlerin oyu satın alınamaz – DİSİ’nin gençlik örgütü NEDİSİ Hristodulidis’in vaatlerine yanıt verdi”

Cumhurbaşkanı adayı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz günlerde gençlere 350 avroluk kupon vaat etmesi çaresizliğinin en güçlü göstergesidir.

“Ülkemiz gençlerinin haysiyetine büyük hakaret”

Gençlik Örgütü NEDİSİ, Nikos Hristodulidis'in gençlere yönelik kupon duyurularına yanıt verdi. NEDİSİ Başkanı Yorgos Haciyeoryiu, Nikos Hhristodulidis'in yaptığı açıklamaya “Sayın Hristodulidis bilmelidir ki gençlerimizin oyları hediye çekleriyle satın alınamaz, gençlerimiz gelecekleri süpermarket değildir ki onu kuponlarla kazanmak istesinler” diyerek cevap verdi.

*

“Barışçıl diyalog içerisinden sağduyu ve ihtiyatla – Averof: Tek yürekle hareket etmenin ve sözlerden eylemlere geçmenin zamanıdır”

Disi Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu, ulusal kahraman Tasos Konstantinos’u anma töreninde yaptığı konuşmada “Kıbrıs'ın geleceğinden endişe duyan ülkenin ulusal bakımdan sorumluluk sahibi güçlerinin, geçen zamanın yarattığı oldubittilerden endişe duyduğunu söyledi. Neofitu, Türkiye'nin yayılmacı vizyonlarını ve ulusal küçülmeyi önlemek için aynı zamanda üzerlerine düşen tarihi sorumluluğu da üstlendiklerini ve kaderin belirlediği mücadele için kahramanların fedakarlığından güç aldıklarını sözlerine ekledi.

*

Filelefteros’tan:

“Yeni faiz yükselişinin dayanılmaz yükü”

Bu hafta gelmesi beklenen yeni faiz artışları kredi sahiplerinin ödediği taksitlere daha da dayanılmaz bir yük binmesine yol açacak. ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın aylar önce başlattığı zamlara Perşembe günü devam etmesi bekleniyor, ancak sonu şimdiden ufukta görünüyor.

*

“Kıbrıslı Türkleri işgücü piyasasına çekmeye yönelik önlemler”

Kıbrıslı Türklerin işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak için Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen önlemlerin duyurusu pek yakında yapılacak.

*

“İstatistik – Kıbrıslıların ekonomik suçları”

İstatistik verilerine göre Kıbrıslıların en çok işlediği ekonomik suçlar arasında mülk satışında veya ipotek edilmesinde sahtecilik, yanlış beyan, sahte kimlik beyanı ve dolandırıcılık başta geliyor.