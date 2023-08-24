Güneyden basın özetleri (24.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Κaçakçı çetesi”, Politis Gazetesi “Pile'de çıkış yolu bulmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi’ne yönlendirici”, Haravgi Gazetesi “PEO, düşük ve orta gelirli haneler için destek paketi çağrısında bulundu” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Κaçakçı çetesi

“Limasol'dan Lübnan ve Suriye'ye uzanan dokunaçlar” alt başlıklı haberde, yasadışı göçmen ticareti yapan suç örgütünün dün polis tarafından çökertildiği, 5 kişi tutuklandığı, 7 kişinin ise arandığı belirtildi. Haberin detayında, tamamı Suriye uyruklu olan şüphelilerin kimlik tespiti ve tutuklanma süreci, 3 ay boyunca yapılan incelemeler, 1 ayı aşkın süredir şahısların takibi ve polisin dün Limasol'da düzenlediği operasyonun ardından gerçekleştiği aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan söz konusu operasyonun, Kıbrıs'ta ikamet eden ve yasadışı göçmen ticareti yapan Suriye uyruklu kişilere yönelik politikanın gözden geçirilmesinin bir parçası olduğu belirtilen haberde, çetenin Lübnan ve Suriye'de temasları olduğu ve ortakların çoğunluğunun Suriye'den gelen göçmenlerin nasıl kaçakçılık yapılacağı konusunda yönlendirdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, çetenin Kıbrıs-Lübnan-Suriye üçgeninde faaliyet gösterdiği ve Suriyeli uyruklu düzensiz göçmenleri Kıbrıs’a getirerek sömürdüğü aktarıldı. Operasyonun ardından, tahmin edildiği üzere neredeyse her gün teknelerle düzensiz göçmenin gelişinin önüne bir bariyer çekileceği belirtilen haberde, kaçakçıların deniz rotasının Lübnan açıklarından başlayarak çoğunluğu botlardan oluşan boş teknelerin Suriye'nin Tartus limanına doğru yola çıktığı ve oradan düzensiz göçmenleri aldıktan sonra Greco Burnu kıyılarına getirmek olduğu ifade edildi. Haberde son olarak, son üç ayda 45'ten fazla göçmen taşıyan teknenin bu rotadan geldiği ve yetkililerin göçmenlerin nasıl kaçırıldığı ve onları kimin yönlendirdiği konusunda detaylı bilgileri araştırdığı belirtildi.

Politis Gazetesi

Pile'de çıkış yolu bulmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi’ne yönlendirici

“Stewart, ara bölgenin durumunu değiştirmeyecek, genel olarak kabul görecek bir çözüm arıyor” üst başlığıyla verilen haberde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon şefi Colin Stewart’ın Pile için kendi formülü üzerinde çalıştığı ve Birlişmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin açıklaması ve Stewart'ın çalışmaları sonrasında Pile'de sükunet hakim olduğu belirtildi. Haberin detayında, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile'ye ilişkin açıklamasına yansıyanlara göre Birleşmiş Milletler’in, Pile’de karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca varmak amacıyla sorunu ortadan kaldıracak bir çıkış yolu bulmakta ısrar ettiği aktarıldı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi Colin Stewart’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının içeriğine dayanarak kendi formülünü sunarak müzakere yükünü üstlendiği belirtilen haberde, Stewart’ın Pile'deki ara bölgenin statüsünün sorgulanmaması gerektiği mantığında kararlı göründüğü vurgulandı.

Milli Muhafız Ordusu’nun bir sonraki komutanına karar veriyorlar

Haberin detayında, Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Zervakis'in 3,5 yıl görevinin ardından silahlı kuvvetlerin liderliğinde değişiklik yapılması ve yeni komutanın 8 Eylül’de göreve başlamasının planlandığı belirtildi. Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Zervakis'in görev süresinin 31 Ağustos'ta sona ereceği belirtilen haberde, yeni komutanın ise 8 Eylül'de göreve başlamasına karar verildiği ve ilgili kişinin 1964 yılında kurulan Milli Muhafız Ordusu’nun 24'üncü komutanı olacağı kaydedildi. Haberde ayrıca, Korgeneral Zervakis'in halefi konusunda üç ana adayın ortaya çıkmasıyla birlikte ortamın netleşmeye başladığı ve bu görev için ilk adayın, bu yıl Yunan ordusundan emekliye ayrılan Korgeneral Yorgos Tzitzikostas olduğu aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

PEO, düşük ve orta gelirli haneler için destek paketi çağrısında bulundu

“Akaryakıt ve elektrik desteğinin yeniden verilmesi gerekli” alt başlığıyla verilen haberde; temel tüketim maddelerinin fiyatlarının sürekli yükseldiği ve faiz oranlarında da yeni artışlar yaşandığı, sendikaların ise bu noktada destek paketlerinin gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi. Haberin detayında; Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiou’nun, "Tüketiciler diz çökmüş, insanlar elektrik faturalarını açmaktan korkuyor" dediği vurgulanırken; hükümetin, savunmasız kişilere fayda sağlamak için enerji şirketlerinin ve bankaların beklenmedik kazançlarını ne zaman vergilendireceği konusunun ise belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Yunanistan’da Parnitha, Evros ve Viotia'da alevlerle mücadele sürüyor, ülke genelinde onlarca ev boşaltıldı

Haberin detayında, Yunanistan’da itfaiye ekiplerinin gece boyunca Parnitha, Viotia ve Evros’daki aktif durumdaki yangınlarla mücadeleye devam ettiği ve ilgili bölgelerdeki tehlike riski altında olan yerleşim yerlerinin tahliyesinin de aralıksız olarak sürdüğü vurgulandı. Haberde ayrıca, Parnitha’daki durumun olumlu ilerlediği belirtilirken, Viotia'da 38 itfaiyeci, 1 grup gönüllü ve 16 araçla görev yaparken, 2 helikopterin de havadan yardım sağladığı, Evros'ta ise Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Romanya'dan gelen insan kaynakları ve itfaiye araçlarının yardımıyla yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.