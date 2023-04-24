Güneyden basın özetleri (24.4.2023)

“Zorunlu satışlardan kaçınılması için son hareket – Meclisin Ekonomi Komisyonuna bugün çok sayıda yasa tasarısı sunulacak”

Başlıkları altındaki haberden kısaca alıntılar:

Mali Komiserin kararlarının, kredi sahibinin kabul ettiği her durumda, taraflar için bağlayıcı kılınması amacıyla getiriler öneriler de sunulacak öneriler arasında yer alıyor.

Borçluların Anayasadan doğan adalete başvurma hakkının korunması hedefler arasında.

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek hale gelen kişilerin borç ödeme yükümlülüğü geçici olarak askıya alınacak.

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Haravgi gazetesi de Alithia ile aynı ana haberi paylaşıyor.

“Kredi sahiplerini zorunlu satışlardan koruyacak bir koruma ağının oluşturulmasına yönelik çabalar – Meclisin Ekonomi Komisyonunun gündeminde bugün 21 yasa tasarısı”

AKEL dört eksene dayalı bütünsel, hedefli ve çok iyi biçimde maliyeti çıkarılmış bir yasa tasarısı hazırladı.

Önerilen yasa tasarılarından yedi tanesi zorunlu satışın ertelenmesi amacıyla kredi sahiplerinin Adalete başvurma hakkını korumaya yönelik.

Elektronik müzayede platformunda, 1.479 mülkün önümüzdeki birkaç gün içinde satışa çıkarılacağı yayınlandı.

Haravgi’nin haberine göre AKEL, borçlular için bir koruma çerçevesinin oluşturulmasına yönelik kapsamlı, hedefe yönelik ve iyi maliyetlendirilmiş bir teklif hazırladı. Teklif dört eksene dayanıyor.

İstismar ve hukuka aykırılıkların olduğu durumlarda adalete başvurma hakkının geri verilmesi ve satışın durdurulması Zorunlu satışlarda barınma hakkının garanti altına alınması ve borç karşılığı gayrimenkul takası düzenlenmesi Faiz sübvansiyonu, sosyal kriterlerle borçların silinmesi ve malını kaybedebileceklerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili planların hayata geçirilmesi. Bankalarda ve kredi alım şirketlerinde denetim ve şeffaflığın güçlendirilmesi.

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Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“20 Kıbrıslı savaş altında – Sudan’dan derhal çıkarılmaları çıkarılmalarını için maraton başlatıldı - Acilen tüm kapıları çaldık”

Sudan’da devam eden çatışmalarda rehin kalan yaklaşık olarak 20 Kıbrıslı yurttaşın ülkeden çıkarılması amacıyla Lefkoşa diplomatik maraton başlattı. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile açık temas halinde. Dendias, Sudan’da mahsur kalan Yunanlı ve Kıbrıslı yurttaşların bölgeden uzaklaştırılması çabalarında yer alması üzere Yunanlı komandolarla birlikte bir uçağın Mısır’a gönderileceğini açıkladı. Buna paralel olarak Mısır, Britanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla da temasa geçildi. Savaş bölgesinde kalanların hareket ettirilmesine dair zorluklar mevcut. ABD, Britanya, Fransa büyükelçiliklerini kapatıp bölgeden ayrılıyorlar.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Nöbetçi klinikler sonuç verici olmadı – Sağlık Bakanı Popi Kanari Politis’e açıkladı”

Nöbetçi kliniklerin geçen Temmuz ayından beri hizmet vermeye başlamasına rağmen hafta sonları ve tatil günlerinde ilk yardım bölümlerinde hasta kuyrukları oluşmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Popi Kanari Çocuk İlk Yardım departmanlarını ziyaret eden çocuk hastaların yüzde altmışının acil vaka oluşturmadığını ve nöbetçi kliniklerinde hizmet alabilecek vakalar olduğunu vurguladı.

Çocuk İlk yardım bölümlerinde istihdam edilecek çocuk doktorları arayışı hâlâ sürüyor. Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu sorunla mücadele çabalarında Makarios Hastanesinden doktor nakilleri yapıyor. Popi Kanari eski Sağlık Bakanının icraatlarına yönelik imalarda bulundu.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazı seçmeler

Alithia gazetesinden:

“Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in takdiri: Yaptırım listesi uzayacak”

Cumhurbaşkanı dün, yaptırımlar listesine daha başka gerçek ve tüzel kişi adlarının ekleneceğini söyledi.

Hristodulidis “Ülkemizin adının olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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“15 yıllık dijital gerileme – Alithia ortaya çıkardı: Devletin elektronik modernleşmesi mahkemede”

Otomotizasyon bölümünün 50 çalışanı tarafından yürütülen çok yönlü dört yıllık proje, bugün sonuçsuz kalan devasa bir yatırıma dönüştü.

Çalışmayı üstlenen firma, hükümet yetkilileriyle tekrar tekrar çatıştıktan sonra, reformu tamamlamayı reddediyor.

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Haravgi gazetesinden:

Kıbrıs Kıyı Denizciliği Birliği yerel komitesi ile Aya Napa Belediyesi’nin işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen bir aktiviteyle Aya Napa balıkçı barınağının dip temizliği yapıldı. Kıbrıs Kıyı Denizcileri Birliği yaptığı ilgili açıklamada memnuniyet verici olarak nitelendirdiği inisiyatifi selamladı.

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“Gayrimenkulde %5 KDV'de altın orta aranıyor”

Meclisin Maliye Komisyonu, indirimli KDV oranından yararlanacaklara ilişkin kriterler konusunda bugün bir kez daha iki parametrenin yükü altında altın ortayı bulmaya çalışacak.

İlk parametre Avrupa Komisyonunun Kıbrıs’a karşı başta altın pasaportlar olmak üzere çeşitli skandallar nedeniyle müktesebat ihlali suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor olması.

İkincisi ise konut fiyatlarının tavan yapmasıyla özellikle genç çiftler için konut sahibi olmayı çok zor hale getirmiş olması.

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Politis gazetesinden:

“Kent yükseldi, yaşam kalitesi düştü - Ses kirliliği Limasol'a darbe vurdu”

Restoran ve eğlence mekânları Limasol'un merkezine hayat getirmiş olsa da anarşik yerleşimleri başta şehir sakinlerini rahatsız eden ses kirliliği olmak üzere sorunlara neden oluyor.