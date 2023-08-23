Güneyden basın özetleri (23.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Hloraka'da olaylar ve tutuklamalar”, Politis Gazetesi “Banka kârlarına olağanüstü vergi getirme planı”, Alithia Gazetesi “Göç hortladı”, Haravgi Gazetesi “Yunanistan'ın yarısı alevler içinde, Evros'ta 26 göçmen yanarak hayatını kaybetti” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Hloraka'da olaylar ve tutuklamalar

“250 daireyi kontrol ettiler” alt başlıklı haberde, Hloraka bölgesinde yasaların yeniden tesis edilmesi için önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda alınan kararların uygulanması amacıyla, son yıllarda Kıbrıs'a gelerek uygun koşulları sağlamadan yaşayan yabancılar tarafından kaçak olarak kullanılan yapı kompleksini oluşturan toplam 250 dairenin yetkili makamları tarafından bir gün içinde kontrol edildiği belirtildi. Haberin detayında, operasyon sırasında Afrika ve Arap kökenli 80'den fazla kişinin kimlikleri tespit edilerek kayıt altına alındığı ve Kıbrıs'ta yasa dışı ikamet eden yabancılardan kaynaklanan olaylar nedeniyle 2 polis memuru yaralandığı aktarıldı. Baf Polis Müdürlüğü ile Yabancılar ve Göçmenlik Dairesi'nin 90'dan fazla üyesi ve İçişleri Bakanlığı İltica Dairesi yetkililerinin yanı sıra Hlorakas bölge sakinlerinin de yardımlarıyla, dünden bu yana Hloraka'daki ihtilaflı bina kompleksinin derhal mühürlenmesi kararını uygulandığı belirtilen haberde, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis'in başkanlığını yaptığı toplantıda alınan kararlar ve daha önceki kararnameleri uygulayan devlet yetkililerinin, bölgeyi abluka altına aldığı ve ardından bölgeye yerleşen tüm yabancıların kayıt işlemlerine başladığı vuruglandı. Haberde ayrıca, komplekste veri kayıtları konusunda yetkililerin ayrıntılı çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

Politis Gazetesi

Banka kârlarına olağanüstü vergi getirme planı

“Maliye Bakanlığı'nın düşünceleri ve Makis Keravnos'un memnuniyetsizliği” üst başlığıyla verilen haberde, bankaların açıkladığı yüksek karlar, borç verme ve mevduat faizleri arasındaki fark ve hükümetin faiz artırımının bir kısmını Avrupa Merkez Bankası'ndan alma talebinin Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdiği ve banka karlarına tek seferlik olağanüstü bir vergi uygulanmasının düşünüldüğü aktarıldı. Haberin detayında, bütün sürecin düşünce düzeyinde olduğu, yani bugün acilen uygulamaya konulacak bir şeyin olmadığı ancak ilgili konunun masada olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, bazı kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, her türlü karar Merkez Bankası ile istişare edilerek alınacak.

Bölgeye doğrudan ve sınırsız erişim istiyorlar

Haberin detayında, Kıbrıs Türk tarafının yol inşaatındaki temel amacın, İngiliz Üslerinin kontrolündeki noktalarda hiçbir kontrole tabi olmaksızın bölgeye doğrudan ve kontrolsüz erişim sağlamak olduğu vurgulandı. Pile'nin işgalci rejimin kontolüne çevirmek istendiği belirtilen haberde, Arsos'tan Pile'ye giden yolun inşasının belirli amaçlara hizmet etttiği ancak nihai hedefin, bölgeyi kontrol altına almak gibi göründüğü aktarıldı. Pile'den bir taş atımı uzaklıkta işgalci ordunun ileri karakolunda sona eren yolun tasarımı ve yerleşimi hiç de tesadüfi olmadığı vurgulanan haberde, Pile bölgesindeki son provokatif eylemlerin, ilgili karakola engelsiz erişim sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Alithia Gazetesi

Göç hortladı

“Yangınlarda en az 26 kişi kömüre döndü” üst başlıklı haberde; Yunanistan'da Evros bölgesindeki Dadia Ormanı’nda devam eden yangınlar nedeniyle en az 26 kişinin trajik şekilde hayatını kaybettiği aktarıldı. Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı hibrit saldırı ve göç istismarının yaşanan olaylarda kendini defalarca gösterdiği belirtilen haberde, 250 göçmenin adalarda mahsur kaldığı ve Kıbrıs'tan giden itfaiye uçakların Dedeağaç'taki yangın söndürme faaliyetlerine yardım ettiği vurgulandı.

Hloraka'da tutuklamalar, polis memurlarının yaralanması ve kundaklama

Haberin detayında, hükümetin Hloraka ile ilgili açıklamasıyla olumlu geri dönüş aldığı ancak aynı zamanda göçmenleri durumdan haberdar ettiği ve bölgeden kaybolmalarına neden olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, bölgede 400-500 göçmen olduğunun tahmin edildiği ancak bölgeye yapılan operasyonlarda yalnızca 81 kişinin bulduğu aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

Yunanistan'ın yarısı alevler içinde, Evros'ta 26 göçmen yanarak hayatını kaybetti

“Birçok yangın cephesi kontrolsüz şekilde bir hızla yayılıyor” alt başlığıyla verilen haberde; Evros'ta ormanlık alanda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 26 kömürleşmiş cansız bedene ulaşılırkeni yapılan araştırmada cansız bedenlerin göçmenlere ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Haberin detayında, yangının askeri birliklere kadar ulşatığı ve mühimmat depolarının boşaltmaya başlandığı aktarıldı. Dedeağaç'ta ise günlerdir devam eden yangınlar bedeniyle alevlerle boğuşan kentteki hastane boşaltıldığı belirtilen haberde, Fili ve Aspropirgos sakinlerinin, Batı Attika’da yangınların yeniden canlanmasıyla kabus gibi anları yaşadığı vuruglandı

Kapsamlı bir çözüm amacıyla müzakerelere geri dönüş çağrısında bulunuldu

Haberin detayında, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Pile'deki ara bölgede yaşanan olayları kınadığı aktarıldı. Haberde, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, Pile köyü yakınlarındaki ara bölgesinde yaşanan olayları ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP) yönelik saldırılarla kınayarak, UNFICYP'e tam desteğini ve Kıbrıs halkının isteği doğrultusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında kapsamında; siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde; kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılıklarını yinelediği belirtildi. Haberde ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi gecesi yapılan ve birçok ertelemenin de olduğu uzun bir toplantıdan ardından, "ciddi endişelerin" ifade edildiği ve "izinsiz inşaat çalışmalarının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu ve BM kontrolündeki ara bölgenin statüsünün ihlali anlamına geldiğini" belirten BM Güvenlik Konseyi açıklaması yayınlandığı aktarıldı.