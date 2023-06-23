Güneyden basın özetleri (23.6.2023)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Kanserdi ama başkasının biyopsisiyle – Kırk yaşındaki kadın ve ailesi 4 ay boyunca cehennemi yaşadı – Ona 6 aylık ömür biçtiler ve olmayan metastaz kanseri için kemoterapiye başladılar” başlıkları altındaki habere göre 40 yaşındaki bir kadın metastaz kanseri olduğuna dair bilgilendirildi, 6 aylık ömrü kaldığını öğrendi ve kemoterapiye başladı. Sonunda hiçbir zaman kanser olmadığı ortaya çıktı. Biyopsi bir başka yurttaşa aitti ve muhtemelen o hâlâ kanser olduğunu bilmiyor. 40 yaşındaki kadın biyopsinin yapıldığı Lefkoşa Genel Hastanesinden ve örneği alan Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezinden, avukatları vasıtasıyla cevaplar talep etti.

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Alithia gazetesinin ana haberi “Kıbrıs Türk malları yağma ediliyor” manşeti ve “Kullanıma verilen malların arkasında gizli ekonomik çıkarlar var” alt başlığı altında veriliyor. Gazetenin ön sayfadaki haberi şöyle yazıyor:

Hak sahiplerinden istenen kriterlerin genel olması sonucunda kötü idare yapılıyor.

Sayıştay’a göre üç ayrı durumda mallar hak sahibine değil başkalarına verildi.

Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonos: Üften püften kriterlerle, ki bu şans eseri değil kastidir, birileri malları istediği gibi idare ediyor.

Baf Belediye Başkanı zengin ailelere ve bir milletvekilinin akrabasına Kıbrıs Türk malları verildiği hakkında şikâyette bulundu.

DİSİ milletvekili Onufrios Kula “1974’ten 2018 yılına kadar konu hakkında tam bir muğlaklık mevcuttu” dedi.

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Politis gazetesi de ana haberinde Alithia ile aynı konuyu paylaşıyor.

“Bu ziyafet yıllardır devam ediyor. Fedonos kovuşturma makamlarına da çattı –Meclisteki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili skandallar, entrikalar ve üst örtme olaylarıyla ilgili Fedonos’tan yeni ifşaatlar” başlıkları altında şöyle yazıyor:

Temsilciler Meclisinin Denetim Komisyonunun dünkü toplantısına Baf Belediye Başkanının Kıbrıs Türk mallarının yağmalanmasıyla ilgili şikâyetleri egemen oldu. Fedonos Εmniyet Müdürlüğünün Suç Araştırma Bürosunda dört saat boyunca ilgili konuda tamı tamına 42 ayrı durum hakkında ifade verdiğini ama bu konuda hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi görevlilerinin geçmişte malların yasa dışı kullanımıyla ilgili olayları örtbas etmek için para istediğini, bu konuyla ilgili olarak tutuklamaların yapıldığını ama konunun asla mahkemeye ulaşmadığını ihbar etti.

Fedonos ayrıca Baf Kaza Amirliğinin bir memurunun toplamda 1 milyon 825 bin 447 metre karelik bir Kıbrıs Türk malını yasa dışı biçimde elinde tuttuğuna dair şikâyetleri sonucunda Bakanlığın tepkisinin malın yüzölçümünü 884 bin 622 metre kareye düşürmekle sınırlı kaldığını söyledi. “Sayıştay Başkanının müdahalesi üzerine henüz çok kısa bir süre önce araştırma başlatılabildi” dedi.

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Haravgi gazetesinin ana haberi…

Başlıklar: “Kurumsal yolsuzluklar hakkındaki ilk rapor Temmuz ayı sonunda hazır olacak – Küresi ve Kambanellas Anastasiadis ve başka yetkililer hakkındaki şikâyetler hakkındaki araştırmalarına başlıyor”

Ön sayfada öne çıkan noktalar:

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi: “Yetkili isimlerinin söz konusu olduğu durumlarda Kıbrıslılar meselelerin araştırılmasını üstlenmek istemiyor”

90 Kıbrıslı soruşturma memuru olaya ilgi göstermekle birlikte eski ve mevcut devlet görevlilerini soruşturmak konusunda isteksizlik gösterdi.

AKEL atamaları selamladı ve “Temizlik yapılmadan ve adalet yerini bulmadan ülke ileriye gidemez” şeklinde vurguladı.

Habere göre AKEL Hristos Hristofidis vasıtasıyla Bağımsız Araştırma Otoritesinin soruşturma memurları atamasını selamlarken “En nihayet altın pasaportlar gibi skandalların soruşturulması evresine giriyoruz” beklentisini ifade etti.

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi yetkililer hakkındaki şikâyetlerin araştırılması için yabancı bilirkişiler atadığını açıkladı. Bilgilere göre bilirkişilere verilen meselelerden bir tanesi altın pasaport skandalı ve somut olarak da eski Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Başsavcı Yardımcısı Savas Angelidis dâhil eski Bakanlar Kurulunda yer almış olan herkesin yurttaşlık başvurularını yapan ofislerle bağlantıları oluşturuyor.

Bilirkişiler ekibini Kıbrıs asıllı Britanyalı Yorgos Kambanelas, Britanyalı Tanvir Küresi ve ofisi altın pasaport başvuruları yapmayı üstlenmiş olan ama hiçbir başvurunun mevcut raporlarda adının yer almadığı Kıbrıslı avukat Yorgos Liasidis oluşturuyor.

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Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün öne çıkan diğer haberlerden bazıları:

Haravgi gazetesinden iki haber:

“Oldubittiler Kıbrıs sorununun çözümüyle ortadan kaldırılabilir – Cumhurbaşkanı yeni oldubittilerin çözümü uzaklaştırdığını söyledi”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine konuşurken “En kısa zamanda müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekliliğinden” söz etti ve “Bu daha fazla oldubittiyi engelleyebilecek tek seçenektir” dedi.

Hristodulidis “Yeni oldubittilerin Kıbrıs sorununun çözümü hedefini her gün biraz daha uzaklaştırdığını” söyledi ve “Görevi devraldığımız ilk günden itibaren tam da bu yönde çalışıyoruz. Ve dilerim kısa süre içinde sonuç alacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Avrupalı yetkili ve liderlerin Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşmelerde Kıbrıs sorununun ele alınıp alınmadığına dair kendisine sorulan bir soruya “Evet” cevabı verdi.

Nikos Hristodulidis Derinya’nın işgal altındaki bölgesinde inşaat çalışmalarının yapılması konusunu Lefkoşa’nın gerek BM gerekse de AB’nde gündeme getirdiğini söyledi.

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“AKEL taksimin engellenmesi hedefini destekleyecek”

Dün AKEL’in Kıbrıs sorunu bürosu başkanı Tumazos Çelepis ile birlikte Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile partide bir araya gelen AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’u AKEL’in nihai taksimin engellenmesi ve Kıbrıs sorununun, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede çözümü için sarf edilen zor çabaya yapıcı biçimde destek vereceği konusunda temin etti. AKEL’in yaptığı açıklamaya göre Bakanla bu konuda sürekli bir yapıcı diyalog içinde olunmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı AKEL Genel Sekreterini Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler, müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki çabalar ve Dışişleri Bakanlığının yetkisi altındaki konular hakkında bilgilendirdi.

AKEL Genel Sekreteri Kombos’a iyi çalışmalar diledikten sonra Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Kran Montana’da kaldığı noktadan başlaması hedefiyle ilgili olarak ne yapması gerektiğine dair AKEL’in görüşlerini iletti. Stefanu Dışişleri Bakanına AKEL’in, muhalefet partisi olarak kurumsal rolü hemfikir olmadığı konularda eleştiri getirmek olmakla birlikte, bunu daima yapıcı bir yaklaşımla yaptığını ve bunu yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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Filelefteros’tan kısa kısa:

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“Partiler dükkân açmış Kıbrıs Türk mallarını peşkeş çekiyordu – Fedonos Mecliste bomba yağdırdı”

Sayıştay Dairesinden Marina Draku Baf Belediyesine 18 mülk hakkında 105 mektup gönderildiğini ancak hiç kimsenin umursamadığını söyledi.

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“Kıbrıslıların çekinmesi yüzünden her bilirkişiye günde 1.150 avro”

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesinin iki yabancı araştırmacı atama kararının maliyeti pahalıya patlıyor.

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“Son anda AB temsilcisini eklemek için koşturuyorlar – Diplomatik Kulis”

Lefkoşa Türkiye hakkındaki metnin iyileştirilmesi hedefiyle her düzeyde savaş veriyor.

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“8,5 kiloluk uyuşturucu davasında üvey baba da suçlu bulundu”

29 yaşındaki üvey oğlunun iddia makamı tanığı olarak verdiği ifadeyle üvey baba da Mahkeme tarafından suçlu bulundu.

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“1 ayda Suriyeli dolusu 10 tekne”

İçinde 37 Suriyelinin bulunduğu bir tekne daha Kıbrıs’a geldi. Olayla ilgili 2 göçmen taciri tutuklandı.

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“Sağlık Sigortası Kurumu OAİ’nin kapısı Tabipler Birliğine kesinkes kapandı”

DİSİ ile AKEL, DİKO’nun YESİ’ye bağlı hastanelerde çalışan sistem dışındaki doktorların ilk iki yıl içinde hastanede çalışmaya devam edebilmesi hakkındaki yasa tasarısını da reddetti.