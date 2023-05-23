Güneyden basın özetleri (23.5.2023)

Filelefteros gazetesinin ana haberi Kıbrıs Türk mallarının kullanımıyla ilgili.

“Kıbrıs Türk emlaklarının yüzde otuzu göçmen olmayanlar tarafından kullanılıyor – Mülklerde yapılan yağma hakkında aydınlatıcı veriler” başlıkları altında veriliyor. Ön sayfasında özet olarak şöyle yazıyor:

Veriler Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili diyakronik olarak yapılan yağmalamayı ortaya koyuyor: Toplamda 9 bin adet olan Kıbrıs Türk ticari emlaklarının yüzde otuzu, Türk işgalinden sonra mültecilerin profesyonel olarak yeniden etkinleştirilmesi için tahsis edilmiş olmasına rağmen, göçmen olmayanlara verildi. Sayıştay Başkanının yeni raporundan edindiğimiz bilgilere göre şu anda 2000’den fazla Kıbrıs Türk ticari amaçlı emlak göçmen olmayan kişiler tarafından kullanılıyor ve hatta bunların bir kısmı zaten çok ucuz olan kirayı dahi ödemiyor.

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Alithia gazetesinin ana haberi Hükümet skandalları ile ilgili bugün de.

“Kültür Müsteşarlığında yolsuzluk ihbarı – Müsteşarlığın danışmanlarından bir tanesi binlerce avroluk finansmanları yakın akrabalar, işbirlikçiler ve dostlar için kullandı”

Hükümetin ilk aylardaki döneminde yapılan eş, dost ve aile kayırmacılığı ile ilgili ifşaatların ardından, şimdi bunlara, araştırma altında olan bir yolsuzluk ve ahlaksızlık vakası da eklendi.

Kültür Bakanlığının ilgili danışmanı, göreve başladığı günden itibaren, kültürel desantralizasyon programı fonundan yedi sübvansiyondan 4'ünü almayı başardı.

Bir başka müsteşarlıktan ise kendisinin, yakın bir çalışma arkadaşının ve çok yakın iki akrabasının katılımı küratörlüğü ile gerçekleşecek iki konser için de kaynak temin etti.

Sanat çevresinden kişiler, binlerce avroya ulaşan bu fonların denetlenmesi üzere bir kontrol makamının kurulmasını önerdi.

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Politis’in ana haberi “Hükümet: Devlet sektöründe 1.851 yeni işe alım yapılmasını istiyor –Yeni işe alımlar Bakanlar Kurulu tarafından 12.4.23 tarihinde kararlaştırıldı – Meclis yoğun tepkiyle karşıladı” başlıkları altında verdiği ana haberinde özetle şöyle yazıyor:

Temsilciler Meclisinin Ekonomi Komisyonu üyeleri, Hristodulidis hükümeti tarafından talep edildiği üzere kamu sektöründe 1.536 yeni kadro ve daha geniş kamu sektöründe 285 yeni kadronun serbest bırakılmasını dün reddettiler. Milletvekilleri, yanısıra, bu işe alımlar yıllık birkaç milyon avroya mal olacağı için mali disiplin meselesi gündeme getirdiler.

Ekonomi Komisyonu toplantısından hemen sonra, DİSİ Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Haris Yeoryiadis, “Kamu sektöründe işe alımların binlerce halinde yapıldığı o eski zamanlara dönmeyi asla ve asla kabul etmeyiz”, yorumunda bulundu.

Hükümet ortağı milletvekilleri tarafından da gerek yeni kadroların kalabalık sayısı gerekse de bunların dağıtılma şekliyle ilgili çekinceler dile getirildi. Bununla birlikte, DİSİ’nin bugün yeni kadroların açılmasına karşı çıkmasına rağmen, Anastasiadis hükümeti onları 2023 devlet bütçesine dâhil ettiğinde evet oyu verdiğine dikkat çekiyorlar.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“AKEL Kıbrıs ekonomisi ve çalışanlar hakkında endişeli - Yaptırımlar: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin hayati çıkarlarını koruyalım”

Yaptırım konusunun bütünü, hizmet gibi Kıbrıs ekonomisinin çok önemli bir sektörü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip…

İşlemleri kontrol edelim ve oyunun egemeni biz olalım, egemenliği başkalarına teslim etmeyelim…

Sorunu çözmek hükümetin sorumluluğundadır. Kıbrıs güvenilirliğini geri kazanmalıdır... diye yazıyor ön sayfasında Haravgi gazetesi s d.

Habere göre, dün partinin Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki bir AKEL heyeti Maliye Bakanı Makis Keravnos ile bir araya gelerek yaptırımlar konusunu görüştü. Stefanos Stefanu toplantıda "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hayati çıkarlarının korunması" gerektiğine dair mesaj verdi ve aynı zamanda Hükümete ABD ve İngiltere yaptırımlarından kaynaklanan sorunlar karşısındaki sorumluluklarını hatırlattı. Stefanu AKEL’in hizmet sektörünün ve özellikle çalışanların korunması gerekliliğine dair tezlerini Maliye Bakanı karşısında da bir kez daha yineledi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

Filelefteros’tan kısa kısa:

“Fikir değiştirdiler AB’ne gidiyorlar”

Temsilciler Meclisindekiler yüzde 5 konut KDV’si konusunda gene fikir değiştirdi. 150 metre kareliğe kadar olan binaların değil 190 metre kareye kadar olan binaların da bundan faydalanabilmesini talep ediyorlar.

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“200 aileye fare kapanı”

43 göçmen apartmanının yarısının derhal yıktırılması gerekiyor. Apartman dairelerinin toplam sayısı 375.

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“Kıbrıs’ın artık Kanser Araştırma Merkezi var”

Ülkemizi bir kanser araştırmaları merkezine dönüştürecek olan Kıbrıs Kanser Araştırmaları Enstitüsü Nikola David - Pinedo’nun temelleri atıldı. Cumhurbaşkanı Hristodulidis dün Üniversite kampüsünde temel atma törenini açtı.

Enstitü Yorgos ve Keti David çiftinin, 2016 yılında kaybettikleri kızları Nikola’nın anısına bağışlarıyla kuruldu. Proje ortakları Kıbrıs Üniversitesi, Karaiskakion Vakfı ve Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezinden oluşuyor.

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Haravgi gazetesinden bir haber:

“Mihailidis ile Angelidis arasında siyah van tipi araç için kavga koptu - Biri "seri çamur atma"dan bahsediyor, diğeri "kabul edilemez bir her şeyi susturma zihniyetinden"…”

Sayıştay Başkanı Odiseas Mihailidis ile Başsavcı Yardımcısı Savas Angelidis arasında Sayıştay tarafından Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'na iletilen casus aracı Siyah Van Davasında Başsavcı Yardımcısının davranışlarına dair iddialarla ilgili şikâyet nedeniyle şiddetli kavga çıktı.